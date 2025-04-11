'Защищал Родину и каждого из нас': на Запорожском направлении погиб военный с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Тернопольщины Василий Починюк. Мужчина 1979 года был стрелком в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

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Последний бой воин села Великие Млыновцы принял на Запорожье. Трагическое известие сообщил председатель Кременецкой городской громады Андрей Смаглюк.

"К сожалению, в нашу громаду в очередной раз поступила черная весть: в Запорожской области погиб военнослужащий, наш земляк, житель села Великие Млиновцы Великомлыновецкого старостинского округа Почнюк Василий Иосифович, 1979 года рождения, стрелок воинской части А****", – отмечено в сообщении.

В городском совете пообещали дополнительно сообщить о дате, времени и месте встречи павшего в бою воина.

"Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал Героя Василия! Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас", – подчеркнул Смаглюк.

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области погиб воин с Тернопольщины. Ивaн Петрунек был командиром стрелкового отделения.

Также сообщалось, что в Сумской области погиб Александр Коржевич из Криворожья. 30-летний военный до полномасштабного вторжения России работал в "АрселорМиттал Кривой Рог" водителем.

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