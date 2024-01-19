Защищал родную землю от оккупантов: вследствие тяжелого ранения умер Игорь Войтишин с Городенковщины. Фото

Украина потеряла еще одного защитника, который сражался против российских оккупантов. Игорь Богданович Войтишин 1989 года рождения скончался вследствие травм, полученных на фронте. Он был родом из Городенковского района Ивано-Франковской области.

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Организм воина не выдержал осложнений, вызванных тяжелым ранением. Об этом в Facebook сообщил городской голова Городенки Богдан Кобылянский.

"Хочу выразить искренние соболезнования настоятелю Храма Преображения Господнего села Олиево-Королевка, Храма Покрова Пресвятой Богородицы села Олиево-Корнев и Храма Перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца села Новоселовка, отцу Богдану Войтишину по поводу смерти его сына,воина-защитника – Войтишина Игоря Богдановича", – написал он.

Когда и где именно на передовой был ранен Герой, мэр не написал, отметив лишь, что получил ранение, "защищая волю и независимость Украины".

"Он положил жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск. В эти скорбные дни Городенковская громада сопереживает семье Героя. К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Вечная и светлая память Герою!" – добавил Кобылянский.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб молодой воин с Прикарпатья Алексей Труш, проходивший подготовку в Британии. Свой последний бой защитник, которому навсегда останется 22 года, принял в Донецкой области.

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