Защищал Украину с марта 2022-го: под Торецком погиб воин с Волыни

В боях за Украину погиб воин из Волыни Валерий Левчук. Он получил смертельные ранения вблизи Торецкая в Донецкой области в результате вражеской атаки.

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Мужчина присоединился к украинскому войску в марте 2022 года. О гибели воина сообщили в Подгайцевской громаде.

"Печальное известие о страшном горе пришло в село Звирив Подгайцевской громады Вблизи населенного пункта Торецк Бахмутского района 23 декабря погиб старший солдат Левчук Валерий Витальевич. С марта 2022 года защитник нес службу по защите Украины. Жизнь военнослужащего оборвалась в результате прилета FPV-дрона", – сообщили на малой родине защитника.

Ранения, полученные Валерием Левчуком, стали для него смертельными.

Мужчина, подчеркнули в Подгайцевской громаде, до последнего вздоха сохранил верность военной присяге и защищал свободу и независимость Украины.

"Выражаем соболезнования жене, родителям, деткам погибшего. Пусть Господь Бог укрепит вас и даст силы пережить это страшное горе. Вечный почеи и слава Герою", – заявили в громаде.

О дате и времени прощания с Героем в Подгайцевской громаде пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, накануне стало известно, что в боях на востоке погиб молодой военный с Тернопольщины. Воин 66-й ОМБр Давид Саенко навсегда останется 26-летним.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб 34-летний защитник из Львовской области. Юрий Попик ушел на фронт добровольцем.

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