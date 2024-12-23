'Это большая потеря для всех': в боях за Украину погиб 34-летний защитник со Львовщины. Фото

В районе Константиновки Краматорского района Донецкой области 11 декабря погиб воин-доброволец Юрий Попик. 10 декабря Герой отпраздновал свой 34 день рождения.

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Зимноводовский сельский совет (Львовская область) сообщил в Facebook, что нашего защитника похоронят 24 декабря в облцентре, на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. Прощание начнется в 11:00.

Юрий Богданович Попик родился 10 декабря 1990 года в селе Суховоля на Львовщине. Местную школу закончил в 2005-м, во время обучения участвовал во многих спортивных соревнованиях областного и всеукраинского уровней.

С шестого класса занимался самбо, в итоге стал мастером спорта.

В 2011-м закончил обучение во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности. В том же году проходил службу в Вооруженных силах. В 2013-м окончил Львовский госуниверситет физической культуры. Работал в ГСЧС.

С 2016 года Попик был тренером по дзюдо и самбо в детско-юношеской спортивной школе "Олимпия" во Львове.

В июне 2024 года украинец добровольно вступил в ряды ВСУ.

У Героя остались мать Ольга Михайловна – школьный педагог в селе Суховоля, а также брат Иван.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях за Украину свою жизнь отдал стрелок-снайпер из города Трускавец Игорь Крамар. Военный погиб на фронте 15 декабря 2024 года, из родных у него осталась только сестра.

– 9 декабря на передовой погиб 29-летний защитник Сергей Кулинич из Одесской области. Он служил боевым медиком в 66 ОМБр, спасал раненных побратимов.

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