Отдал жизнь за Украину: в боях на востоке погиб молодой военный с Тернопольщины. Фото

На фронте погиб воин 66-й ОМБр Давид Саенко из Тернопольской области. Его жизнь оборвалась в боях на одном из восточных направлений.

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Защитнику теперь навеки 26 лет. О потере сообщил Залещицкий городской совет.

Саенко Давид Юрьевич, 1998 г. р., родился в поселке Олешки на Херсонщине, а проживал в городе Залещики на Тернопольщине.

Отважный воин служил в подразделении TORNADO 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго, оперировал сбросами с дронов по врагу. Имел звание сержанта ВСУ.

Давид Саенко погиб 21 декабря 2024 года во время выполнения служебного задания на востоке Украины. У защитника осталась жена.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего Героя, в частности, его жене Юлианне, которая является нашей коллегой. Это невосполнимая потеря, которая оборвала молодую жизнь, полную планов, мечтаний и замыслов… Вечная память и уважение Герою!" – отметили в горсовете.

Информацию о встрече защитника Украины, панихиде и чине похорон землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из восточных направлений фронта погиб 28-летний воин Игорь Могилюк с Тернопольщины. Он служил водителем взвода пулеметчиков 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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