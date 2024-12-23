Ему навсегда будет 28: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На одном из восточных направлений фронта погиб молодой воин Игорь Могилюк из Тернопольской области. Он служил водителем взвода пулеметчиков 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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Защитнику навеки 28 лет. О потере сообщили в Толстенской объединенной территориальной громаде.

Игорь Васильевич Могилюк, 13.04.1996 г. р., был родом из села Слободка. В рядах ВСУ имел звание солдата. Был водителем первого пулеметного взвода роты огневой поддержки 24-й ОМБр.

Защитник погиб 12 декабря 2024 года во время вражеского артиллерийского обстрела на фронте в Донецкой области.

"Искренние соболезнования родным и близким Героя. Родившиеся в бою будут жить вечно! Наша святая обязанность – помнить о каждом, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины!" – отметили в Чортковской районной военной администрации.

О дате, времени и месте встречи защитника Украины, а также прощания с ним громаде скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Луганской области погиб 44-летний воин Андрей Марчий с Тернопольщины. Лишь несколько месяцев назад он встал в ряды ВСУ, где с 18 лет служит его старший сын.

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