'Защищаться мало, надо атаковать самим': энергоэксперт объяснил логику российских ударов по украинской энергетике. Видео

К смыслу словосочетания "гибридная война" страна-агрессор РФ уже давно добавила еще одно определение – война энергосистем. Действуя по лекалам Германии во времена фашизма, Россия в своих обстрелах предпочитает попасть именно по объектам энергетики Украины.

Соответственно, чтобы обезопасить нашу энергетическую систему, Украина должна не только защищаться, но и атаковать энергосистему РФ, считает глава энергетических программ "Центр Разумкова" Владимир Омельченко. К сожалению, в этом нам мешает "чрезвычайная осторожность партнеров", отметил эксперт в подкасте OBOZ.Talk.

"Чтобы действительно обезопасить энергетическую систему Украины и вообще достичь положительных результатов в этой войне, недостаточно только защищаться. Идет борьба энергосистем: какая энергетическая система первая упадет, наша или российская. Обязательные нанесения ударов по энергетической системе России могут сохранить нашу энергетическую систему, и только в этом случае мы можем выиграть эту войну", – отметил Омельченко.

Понятно, что нам нужны более мощные возможности. Более того, война могла бы уже давно закончиться, если бы наши партнеры нам предоставили соответствующие дальнобойные ракеты.

"Тогда у русни не было бы никаких возможностей продолжать эту войну, потому что эта война уже полностью разрушила их экономику и соответствующую власть. Но, к сожалению, война продолжается. На мой взгляд, прежде всего, из-за чрезвычайной осторожности наших международных партнеров, поставок оборудования и неспособности понять, как может мир прожить без российского режима", – добавил эксперт.

Омельченко уверен: если украинским воинам предоставить возможность обстреливать российскую энергетическую, военную и другую инфраструктуру, "РФ была бы просто вынуждена закончить войну.

"Война закончится тогда, когда в российских нефтепроводах и на НПЗ не будет нефти, потому что без нефти российская экономика не выживет. Поэтому нам нужно очень активно заниматься этим вопросом, чтобы Кремль четко осознал бесперспективность этой войны, поскольку время безнаказанности уже прошло для них" , – подчеркнул Омельченко.

Однако пока у нас продолжаются российские обстрелы нашей энергосистемы. Захватчики "делают так, потому что им так хочется".

"Это неофашистская логика, логика тех людей, которые практически продолжают дела Гитлера. Они сегодня находятся в Кремле. Дух фашизма переселился в Москву. Кремль сегодня действует по лекалам и по дневникам, написанным в Третьем Рейхе" - считает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик совместно с компанией ДТЭК призывают международное сообщество предоставить неотложную помощь для восстановления и защиты украинской энергосистемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!