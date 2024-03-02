Защитникам Украины нужна помощь: объявлен сбор на квадроцикл и окопный РЭБ для 423-го отдельного стрелкового батальона

Украинские защитники из 423 отдельного стрелкового батальона обратились к украинцам с просьбой о помощи. Воины объявили срочный сбор на квадроцикл и окопный РЭБ, которые необходимы им для борьбы с врагом на оккупированном левом берегу Херсонщины.

Сумма сбора – 300 тысяч грн. Она включает сопутствующие затраты на ремонт, а также приобретение FPV-дронов. Среди всех, кто задонатит, OBOZ.UA разыграет три снаряда от САУ Gepard, которые были предоставлены военными батальона.

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Также OBOZ.UA подводит итоги предыдущего большого розыгрыша – осколков от ракеты оккупантов "Кинжал" и рождественского розыгрыша.

Защитники благодарят за помощь в ремонте авто, в покупке авто, комплектующих к fpv-дронам, экипировке и инструментам. Позже будет опубликован поддробный отчет.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях был объявлен срочный сбор для воинов, защищающих Украину на Авдеевском направлении. Оккупанты там пытаются прорвать линию обороны, продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Защитникам необходим ретранслятор для артиллерии ценой 169 тыс. грн и большая зарядная станция за 79 тыс. грн.

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