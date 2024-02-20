Защитникам Украины нужна помощь: объявлен сбор на наземные дроны для воинов 95-й ОДШБр

Защитники из рядов 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады объявили мегасбор на закупку наземных дронов для 2-го десантно-штурмового батальона. Воины, нуждающиеся в помощи, выполняют боевые задания на горячих участках фронта, под постоянными обстрелами врага.

Каждый украинец может приобщиться к сбору, который поможет защитникам приблизить победу и сохранить при этом жизни воинов. Для этого необходимо собрать миллион гривен, говорится на официальной странице 95-й ОДШБр в Instagram.

Воины из легендарной 95-й ОДШБр, стоящей на защите Украины с самого начала войны с Россией в 2014 году, призывают украинцев помочь собрать миллион для их побратимов из 2-го десантно-штурмового батальона.

"Мы находимся в местах, куда трудно попасть незамеченным. Из-за постоянных обстрелов от противника выполнение некоторых задач усложняется. Для обеспечения безопасности побратимов и для выполнения боевых задач мы решили открыть сбор на наземные дроны. Они будут облегчать нам работу по всем направлениям и давать больше возможностей для безопасной и оперативной работы", – отметили в бригаде.

Воины объяснили: на собранный миллион планируют приобрести колесные платформы с дистанционным управлением. Они используются военными в зонах боевых действий в условиях плотного вражеского огня.

Благодаря дистанционному управлению наземные дроны позволяют обезопасить защитников, выполняющих сверхсложные боевые задачи, а также сохранить жизни воинов. Ведь с их помощью можно будет эвакуировать раненых защитников даже под обстрелами.

"Враг активно продолжает боевые действия, он неустанно пытается захватить нашу землю, ослабить нашу волю и забрать как можно больше жизней. Но ему это не удастся! Для того чтобы сохранить жизнь побратимов и эвакуировать их с самых ожесточенных позиций даже под обстрелами, мы открываем сбор на наземные дроны, которые под управлением смогут оперативно эвакуировать побратимов со сверхсложных позиций", – говорят военные.

95-я бригада уже десять лет доблестно стоит на защите украинцев. Теперь же воины просят сограждан о помощи.

Присоединиться к сбору и помочь защитникам собрать миллион гривен на приобретение наземных дронов можно, перечислив произвольную сумму на МоноБанк (номер карты Банки – 5375 4112 1169 6401).

Большой помощью станет также распространение информации о сборе.

"Мы будем благодарны за ваши донаты, репосты, комментарии, обращения к людям. Это очень важный сбор для воинов", – отметили в бригаде.

Напомним, ранее в сети объявили срочный сбор на "боевых птиц" для легендарного "Аэробомбера". Этот воин 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского сражается с оккупантами с 2014 года.

В его активе – сотни ликвидированных захватчиков и десятки единиц сожженной российской техники и вооружения. Видео его боевой работы набирают миллионные просмотры в сети, а сюжеты о нем регулярно появляются на ведущих телеканалах.