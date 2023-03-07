Защитники Бахмута ликвидировали ''вагнеровцев'', пытавшихся спрятаться после неудачного штурма. Видео ''бавовны''

В Бахмуте на Донетчине украинские пограничники и нацгвардейцы ликвидировали группу наемников российской ЧВК "Вагнер". Вражеские солдаты пытались спрятаться от прилетов после неудачного штурма позиций защитников города.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. В Telegram-канале ведомства опубликовали кадры успешной "демилитаризации" врагов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "вагнеровцы" попытались атаковать один из опорных пунктов украинских военных. Однако защитники Бахмута остановили вражеских солдат-штурмовиков в ближнем бою.

Потеряв часть своих сил, оккупанты начали отходить. На кадрах зафиксировано, как группа российских наемников бегает между разбомбленными зданиями, пытаясь найти укрытие от ударов Сил обороны.

Однако бойцы НГУ с помощью дрона выследили беглых врагов, а минометчики ГПСУ точным огнем уничтожили по меньшей мере семерых наемников Группы Вагнера.

"Благодаря взаимодействию минометчиков Госпогранслужбы и аэроразведчиков Нацгвардии удалось уничтожить захватчиков, превращавших Бахмут в руины", – говорится в сообщении МВД.

В ведомстве уточнили, что войска РФ изо дня в день уничтожают городскую инфраструктуру Бахмута, посылая пехотные волны фактически по руинам. Нашествие агрессоров титаническими усилиями сдерживают Силы обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские десантники ликвидировали группу захватчиков в ближнем бою под Бахмутом. На кадрах с фронта защитники показали полностью разбитую позицию врага, где земля усеяна телами "демилитаризированных" оккупантов.

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