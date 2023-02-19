Блог | Денис Казанский: "Защитники Донбасса" опять спалились: очередное доказательство обстрела Донецка

А вот и очередное доказательство того, что удары по Донецку наносятся самой российской армией.

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В районе шахты Челюскинцев прямо на жилой район сбросили авиабомбу ФАБ-250, которая не взорвалась и осталась лежать просто на улице.

Вот только самолёты ВСУ над Донецком, как известно, не летают. Летает российская авиация, которая как раз такими бомбами разносила украинские города - Бородянку под Киевом, Мариуполь, Попасную.

Если бы эта бомба взорвалась, это выдали бы за "удар Хаймарса" или Точки-У. А на место приехали бы российские военкоры снимать очередной репортаж о том, как "украинские фашисты 8 лет бомбят Донецк". Но что-то пошло не так и "защитники Донбасса" опять спалились.