Защитники Гостомеля, создатели крымской 'бавовны' и боевые водолазы: спецподразделение 'Омега' отметило годовщину создания

20 сентября исполняется год со дня создания Центра специального назначения "Омега" НГУ. Он был создан на базе подразделений "Омега", существовавших уже более 20 лет.

Активное участие в боевых действиях против России спецназовцы принимают с 2014 года и недавно реорганизованы по натовским стандартам.

С начала широкомасштабного вторжения РФ статистика уничтоженной российской техники в графе "танки" началась именно благодаря спецназам из "Омеги". Это они уничтожили первый российский танк в боях за Харьков. Защищали они также Киев, а сейчас воюют в самых горячих точках на фронте.

"Спецназначенец, первым поразивший танк во время полномасштабного вторжения, получил звание "Героя Украины". Всего в Центре высшей государственной награды удостоены 8 военнослужащих. Но каждый, кто служит Родине - Герой!" - отметил генерал-майор Павел Яцюк, начальник Центра специального назначения "Омега" Национальной Гвардии Украины.

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Павел Яцюк поздравил своих собратьев с годовщиной создания Центра специального назначения "Омега".

"Я благодарен каждому из вас за вашу преданность в защите нашей Украины. Вместе - мы сильнейшая команда и вместе мы преодолеем любые трудности и победим врага", - сказал начальник Центра.

В эфире ТСН Павел Яцюк рассказал подробнее об организации работы спецназовцев и особенностях выполнения задач бойцов во время полномасштабного вторжения.

По его словам, спецподразделение "Омега" укомплектовано десантниками, специалистами по горной подготовке и боевыми пловцами. В частности, они выполняют сложные задачи, связанные с Крымским мостом и на территории полуострова.

"Боевые водолазы выполняют очень сложные задачи, потому что чаще всего линия фронта проходит как раз через водные препятствия. Очень часто возникает необходимость пересечь водные препятствия, разминировать на той стороне и выполнить определенные задачи, но конкретику я не могу", – поделился Павел. Ятюк.