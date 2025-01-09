Защитники неба ночью сбили 46 из 70 ударных дронов РФ, остальные – локационно потеряны

Защитники неба Украины в ночь на 9 января отразили атаку РФ, которую та осуществила с применением ?десятков ударных дронов. В общем над девятью регионами обезвредили 46 целей.

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Из-за падения сбитых БПЛА повреждены частные дома на Харьковщине, Сумщине и Черкасщине. Страна-агрессор начала эту атаку с 19:30 минувших суток. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что 70 БПЛА типа Shahed и беспилотником-имитаторов разных типов враг запускал из направлений Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 были сбиты 46 вражеских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

"24 беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий)", – сообщили в ВС.

Вечером в результате падения обломков сбитого БПЛА в селе Новое Пекельное на Харьковщине горел автомобиль, был поврежден частный дом и два хозяйственных сооружения. Пострадали две женщины 42 и 67 лет – без госпитализации.

В пределах Черкасской области защитники неба тоже сбили пять вражеских дронов. В Черкасском районе обломками уничтоженных целей повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль.

Ночью над Сумщиной подразделения ПВО уничтожили 11 "Шахедов". Пять российских БПЛА были сбиты в небе на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 января силы ПВО сбили 41 из 64 ударных дронов, которыми Россия атаковала Украину. Еще 22 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

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