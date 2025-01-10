Россия атаковала Украину 72 дронами: 33 сбиты, пять попали в пограничной зоне Черниговщины

Силы обороны в ночь на пятницу, 10 января, сбили над Украиной 33 ударных дрона российского агрессора. Еще почти столько же вражеских БПЛА не нанесли никакого вреда благодаря противодействию средствами РЭБ, в то же время пять попали на Черниговщине.

Видео дня

Атака продолжалась с 20:30 минувших суток, ПВО работала в 11 регионах. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Там указали, что агрессор запустил 72 ударных дрона Shahed и БПЛА-имитаторы разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Защитники неба сбили 33 беспилотника в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.

"Зафиксировано пять попаданий (предприятия и хозяйственные здания) в районе на севере Черниговщины, ранен гражданский. На Киевщине пораженный БПЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно, обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

Остальные 34 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий), один из них полетел в направлении страны-агрессора России.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг в который раз атаковал пограничный город Семеновка. Там повреждены два дома и бизнес, загорелись нежилые здания.

Было попадание БПЛА типа "Герань-2" (российское название иранских Shahed-136. – Ред.). Пять взрывов. Ранения получила пожилая женщина. Ее госпитализировали в больницу в соседнем районе. Очередная российская атака по гражданской инфраструктуре доказывает, что армию РФ можно остановить только силой", – отметил чиновник.

В Киеве обломки сбитого вражеского дрона упали на многоэтажку в Соломенском районе. Были повреждены окна и шесть автомобилей.

Этой ночью в Днепропетровской области защитники неба из воздушного командования "Восток" уничтожили восемь российских БПЛА. А в Сумской области зенитчики сбили четыре "Шахеда".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 января Силы обороны сбили 46 российских ударных дронов над девятью регионами. Еще 24 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!