Над Украиной сбили 64 'Шахеда', из-за атаки РФ пострадали Запорожье, Днепропетровщина и Донетчина

Силы обороны в ночь на 2 мая сбили над Украиной 64 ударных дрона, запущенные российскими военными преступниками. Еще почти столько же вражеских имитационных БПЛА были локационно петеряны без последствий благодаря действию средств радиоэлектронной борьбы.

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Из-за очередной российской атаки, которая длилась с 21:30 минувших суток, пострадали Запорожье, Днепропетровщина и Донетчина. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, на этот раз агрессор запустил по Украине 150 БПЛА разных типов из районов российских городов Брянск и Приморско-Ахтарск, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны. В общем защитники неба сбили 64 "Шахеда" (ударные дроны других типов) на востоке, юге и в центре страны, а 62 имитационных дрона – локационно потеряны (без негативных последствий).

Вечером 1 мая Россия нанесла около 11 ударов "Шахедами" по Запорожью, которые привели к повреждению многоэтажек, университета и объекта инфраструктуры. В результате действий военных преступников пострадали 29 человек.

Ночью агрессор атаковал дронами Славянскую громаду Синельниковского района Днепропетровщины. Предварительно, пострадали двое мужчин. Произошли пожары на двух предприятиях. Защитники неба сбили над областью шесть вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М" и 170 беспилотниками – ударными, а также имитационными. Защитники неба сбили над рядом областей 74 "Шахеда", из-за вражеского нападения пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Киевщина.

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