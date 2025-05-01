Россия выпустила по Украине баллистику и много дронов: сбито 74 'Шахеда', из-за атаки пострадали пять областей

В ночь на 1 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М" и 170 беспилотниками – ударными, а также имитационными. Защитники неба сбили над рядом областей 74 "Шахеда".

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К сожалению, не обошлось без разрушений и жертв вражеского воздушного нападения, продолжавшегося с 19:30 минувших суток: пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Киевщина. Об отражении атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что баллистикой агрессор ударил по Украине с территории временно оккупированного Крыма, а беспилотники разных типов военные преступники запускали с крымского мыса Чауда и из районов российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Очередное вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 четверга защитники неба сбили 74 ударных БПЛА Shahed и других типов на востоке, севере, юге и в центре страны.

Под массированной атакой "Шахедов" ночью была Одесса, где Россия убила двух человек, еще 15 пострадали. В городе вспыхнули многочисленные пожары, зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов.

На Киевщине последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах: в Бориспольском, Вышгородском и Броварском. Там горели жилища и травяной настил, повреждены частные дома, магазин, хозяйственное здание, гараж, автомобиль.

Кроме этого, страна-агрессор РФ атаковала промышленные предприятия в одном из сел Сумской громады : вспыхнули пожары и повреждены нежилые помещения.

Ночью над Днепропетровщиной сбили пять российских БПЛА, в пределах Черкасщины защитники неба успешно уничтожили 15 дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 апреля Силы обороны сбили над Украиной 50 из 108 ударных дронов РФ, еще 22 имитационных БПЛА были локационно потеряны. Из-за вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

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