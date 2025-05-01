Войска РФ атаковали промышленные объекты Сумщины: фото и видео с места

Оккупационные войска России ночью 1 мая нанесли удар по одному из сел Сумской громады. Были поражены объекты промышленности, вспыхнули пожары.

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Об этом сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь. По его словам, на территории одного старостинского округа раздалось около восьми взрывов.

"Были атакованы промышленные предприятия. На месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации, погибших или раненых нет", – сообщил чиновник.

Сумской городской совет опубликовал в сети видео с последствиями вражеской атаки: на кадрах – масштабный пожар, разрушенное ударами и огнем помещение.

Позже в ГСЧС известили о ликвидации всех очагов горения в зоне атаки. Также спасатели обследовали близлежащие территории.

"Повреждены нежилые здания. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля три российских беспилотника ударили по объекту промышленности в Сумах – предприятию, где изготовляли пасхальные паски. На месте атаки погиб мужчина, приехавший за продукцией, еще один человек пострадал.

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