Россия атаковала Украину более сотней дронов, большинство летели на Днепр и Харьков: сбиты 50 вражеских БПЛА

В ночь на 23 апреля Россия снова атаковала Украину с воздуха, запустив 108 беспилотников, большинство из них летели на Днепр и Харьков. В ходе воздушного боя силы ПВО сбили 50 вражеских дронов.

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Часть БПЛА была локационно потеряна. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную ночную кампанию террора украинцев враг начал около 21:30 29 апреля.

На протяжении ночи и утром украинские города, прежде всего Днепр и Харьков, россияне атаковали 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Пуски оккупанты осуществляли из районов российских городов Курск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"По состоянию на 11:30 подтверждено сбивание 50 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина", – рассказали в Воздушных силах.

Там добавили, что в полдень в воздушном пространстве оставались еще два вражеских дрона, так что боевая работа на момент публикации сводки продолжалась.

Напомним, накануне вечером Россия атаковала "Шахедами" Днепр. В городе повреждены жилые дома, еще ночью сообщалось о погибшем.

Также под вражескими ударами оказался Харьков. Один из российских "Шахедов" упал вблизи медицинского учреждения. В городе пострадали десятки человек.

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