Россия атаковала ракетой и дронами прифронтовые районы четырех областей: уничтожено 61 БПЛА, есть попадания

В ночь на 16 августа украинская противовоздушная оборона обезвредила над рядом областей 61 российский беспилотник. В то же время зафиксированы попадания вражеских средств нападения, в частности баллистической ракеты, в прифронтовых районах.

Очередная атака продолжалась с 19:30 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали атаки

Отмечается, что ВС РФ запустили баллистическую ракету "Искандер-М" и 85 БПЛА (ударных типа Shahed и имитационных) с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым).

По данным военных, атака была направлена на прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 08:00 субботы противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание ракеты и 24 дронов на 12 локациях.

Что предшествовало

В ночь на 15 августа, перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с 97 беспилотниками. Нападение дронов было направлено на прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Черниговщины, а ракеты – на Харьковщину и Черниговщину.

Защитники неба сбили/подавили 63 вражеских БПЛА на севере и востоке страны. Произошли попадания российских ракет и 34 дронов на 13 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по порту Оля в Астраханской области РФ. Результатом стало поражение грузового судна, которое перевозило комплектующие к БПЛА типа Shahed и боеприпасы из Ирана.

