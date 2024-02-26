Силы обороны за сутки обезвредили 880 оккупантов, 13 танков и 37 ББМ врага

Воины Вооруженных сил Украины накануне ликвидировали на фронте ? военнослужащих оккупационной армии РФ. Также защитники уничтожили еще 122 единицы вооружения и военной техники захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно его подсчетам, по состоянию на 26 февраля на украинской земле полегло уже 410 700 личного состава вражеского войска.

За прошедшие сутки наши воины сожгли 37 боевых бронированных машин (всего 12 478), 13 танков (6555), 12 артиллерийских систем (9993) ВС РФ. Также уничтожили два вражеских средства противовоздушной обороны (686) и одну реактивную систему залпового огня (1000).

В небе защитники сбили три российских крылатых ракеты (всех 1910) и 26 БПЛА оперативно-тактического уровня (7707).

Также обезврежено 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 13 037) и две – спецтехники (1580) оккупантов.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 340 самолетов, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю защитники Украины уничтожили и много объектов в тылу врага. В частности, склады БК и ГСМ, командные пункты и штабы оккупантов.

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