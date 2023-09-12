Защитники получили новую партию FPV-дронов от Столара и волонтеров

Защитникам Украины из рядов Сил спецопераций ВСУ был предоставлен еще один транш дронов-камикадзе в рамках помощи от Вадима Столара и волонтеров его команды. Событие осветили Новости.LIVE.

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"Мы понимаем суть текущего конфликта, вытекающего из агрессии россии, и признаем ключевую роль передовых технологий, особенно беспилотных комплексов, в противодействии противнику, – подчеркнул Вадим Столар. – В настоящее время беспилотные системы активно вовлечены как в воздушных, так и в морских операциях, делая значительный вклад в такие задачи, как наведение артиллерии, нейтрализация противника и его технологических ресурсов. Итак, наш основной акцент направлен на приобретение и передачу БПЛА нашим защитникам на передовой. Недавно мы поставили дополнительную партию FPV-дронов для группировки ССО".

Благотворитель подчеркнул, что эти специализированные беспилотники, имеющие расширенный функционал, специально разработаны для миссий, связанных с уничтожением военных и техники врага.

Команда благотворителя предоставила военным с начала масштабного вторжения россии:

43 120 единиц амуниции, различных средств и специального снаряжения;

567 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе беспилотники, антидрон-системы, тепловизоры, видеокамеры и т.п.;

51 единицу спецавтомобилей повышенной проходимости, бронированных автомобилей, катеров и даже виброкотков.

Волонтеры из команды Вадима Столара, работавшие над приобретением и передачей дронов, поделились своими мыслями относительно преимуществ предоставленных ими аппаратов и их ключевых отличий от более простых аналогов.

Эти беспилотники существенно отличаются от обычных бюджетных моделей, поскольку имеют усиленную конструкцию и повышенную мощность, что позволяет нести более разнообразную и полезную нагрузку до 3 килограммов в целом. Это существенно расширяет их применение для проведения спецопераций. Кроме того, поставлены FPV-дроны от команды Вадима. Столары оснащены улучшенными системами наземной связи для обеспечения безопасности пилотов, расширения дальности полета и улучшения контроля, а также виртуальной гарнитурой, позволяющей использовать их еще эффективнее", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Она также подчеркнула, что поиски и закупки этих достаточно редких средств заняли несколько месяцев.

"59 предоставленных нами БПЛА дают шанс для обезвреживания 59 единиц бронетехники, систем РСЗО, грузовиков, складов боеприпасов, а также огневых позиций или скоплений личного состава противника. Убеждена, что наши бойцы вполне используют этот шанс, облегчив и ускорив освобождение нашей земли от захватчиков! " – выразила уверенность Наталья Приходько.

"От имени нашего подразделения ССО ВСУ выражаем искреннюю благодарность Вадиму Столару и его команде волонтеров за переданные нам БПЛА, предназначенные для непосредственного уничтожения противника. Эти дроны могут обезвредить бронетехнику, живую силу врага, склады боеприпасов – в общем, практически любую цель. могут быть приведены в боеготовность уже через час после распаковки", – заметил Сергей, служащий в ССО.

В команде Вадима Столара понимают эту проблему, поэтому планируют и дальше максимально удовлетворять спрос на беспилотники-камикадзе, совместными усилиями приближая Победу.