Защитники Украины открыли сбор на технику для ликвидации оккупантов и показали, как отправляют их 'к Кобзону'. Видео

Воины 20-го отдельного батальона спецназначения "Украина" ОПБр показали эффектные кадры, как ликвидируют вражескую технику и уничтожают оккупантов Донецкой области. Также батальон открыл новый сбор на технику, чтобы как можно больше российских военных попали "к Кобзону".

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале батальона. В настоящее время воинов 20-го ОБСП "Украина" ОПБр держат оборону на Новопавловском направлении, а также оберегают небо столицы.

Так, защитники недавно выложили эффектное видео с поля боя и показали, как превратили российский танк в металлолом. Сначала они уничтожили РЭБ, а затем отправили "на концерт Кобзона" весь танк вместе с БК.

Однако чтобы таких видео было гораздо больше защитникам крайне необходима финансовая помощь, поэтому они открыли сбор на новые смертоносные материалы для сбросов на врага.

"Мы оценили стоимость жизни одного моск**ика в 356 грн. Но может случиться так, что за эту сумму нам удастся утилизировать нескольких оккупантов сразу" – пишут воины.

Защитники стремятся собрать 356 000 гривен и призывают всех неравнодушных принять участие в сборе, ведь каждый донат приближает гибель врага.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Третьей штурмовой бригаде заявили, что на фронте в Харьковской области в направлении Боровой армии РФ активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганщины. На штурмы украинских позиций враг бросает целые взводы и роты личного состава.

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