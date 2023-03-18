Защитники Украины отразили более 100 атак врага, РФ не прекращает стрелять по мирному населению – Генштаб

За прошедшие сутки защитники Украины отбили более 100 атак противника на направлениях в Украине, в частности Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Основными целями противника остаются попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Кроме того, государство агрессор нанесло 34 авиационных удара по территории Украины, из которых 11 – с применением БПЛА "Шахед-136". Об этом утром 18 марта сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что 10 вражеских беспилотников были уничтожены подразделениями ПВО, но один попал в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО. Один из них – по населенному пункту Огромное Херсонской области. Обломками повреждены 7 частных домов и здание местного детского сада. Также, к счастью, обошлось без жертв.

Российские обстрелы и общая ситуация по основным направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районов Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них – Стариковое, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западная, Терновая и Тихая на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Краснопоповки в Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Воины Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Клещеевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Васильевка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области. Всего от обстрелов оккупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Донецкая область .

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов, Новоданиловка и Степное Запорожской области; Времиевка и Новополь Донецкой области; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Берегово, Велетенское, Кизомис, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягинка, Садовое и Разлив Херсонской области. В общей сложности путинские военные преступники обстреляли почти 40 населенных пунктов.

Мобилизация на оккупированных территориях

В Луганской области оккупационная "власть" объявила о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, имеющих паспорта с надписями "ЛНР" и "Российская Федерация". Таким образом, захватчики пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах.

Кроме того, между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированной территории АР Крым противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.

Потери России

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средства ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 18 марта украинские силы ПВО уничтожили 11 дронов-камиказде, которые российские оккупанты выпустили по Украине. В общей сложности армия страны-агрессора применила во время ночной атаки 16 беспилотников "Shahed-136/131";

– вечером 17 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Сильнее всего их было слышно в нижней части города, особенно в микрорайоне Колония и у железнодорожного вокзала, где недавно было зафиксировано скопление военной техники русской армии.

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