Защитники Украины получат почти 5 тысяч полевых печей из стали 'Метинвеста'

Около 5000 полевых печей, изготовленных из стали Группы Метинвест, поедут к защитникам и жителям прифронтовых городов. Компания производит средства обогрева на собственных активах и в сотрудничестве с партнерами. Дополнительно Метинвест бесплатно предоставляет защитникам и мирным украинцам дрова и уголь для обогрева.

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Об этом сообщают на сайте компании.

Мобильные печи, которые можно устанавливать в окопах и укрытиях, Метинвест начал производить задолго до наступления зимы в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Их снабжали военным на передовую, бригадам ТРО, а также жителям прифронтовых городков, где война разрушила сеть коммуникаций. Эта работа продолжается до сих пор, ведь впереди еще несколько холодных месяцев.

Также, чтобы сделать как можно больше буржуек, Метинвест дает металл организациям и предприятиям-партнерам, производящим полевые печки. С начала полномасштабного вторжения Метинвест-СМЦ бесплатно передал им более 100 тонн стальных листов, их хватит на изготовление от 1250 до 2000 печей. Металл получили Укртрансгаз – Оператор газохранилищ Украины, ПКФ "Образец-2000", ОО "Помощь вместе", Тернопольский военкомат, "Союз Чернобыль" (г. Тернополь), лидеры волонтерских организаций и представители воинских частей.

"Этой зимой нам пришлось столкнуться с невиданными испытаниями. Но я верю в ВСУ, а еще – в невероятную устойчивость украинцев. Группа Метинвест с первого дня войны делает все, чтобы наша страна выстояла в борьбе с врагом. Мы оказываем мощную экономическую поддержку, обеспечиваем защитников" необходимым оборудованием, заботимся о людях, которых коснулась война. Впереди сложный период. Однако вместе, плечом к плечу, мы сможем пройти этот путь и победить", - убежден генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Как известно, Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. Металлурги передают на передовую 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.