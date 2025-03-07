Защитники Украины получили на фронте новую партию помощи от Порошенко

Лидер политсилы "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал партию FPV-дронов, технику и оборудование бригадам ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Враг массово атакует Украину ракетами и дронами. Еще труднее нашим военным, потому что они ежедневно и каждую ночь сдерживают напор, закрывают нам небо. Нашим защитникам сейчас нужна не просто вера в Вооруженные силы – необходима ежедневная работа для победы. Здесь и сейчас нужно находить и везти технику, которой катастрофически не хватает. К счастью, нам удалось законтрактовать некоторые позиции до введения преступных санкций и блокирования счетов", – сообщил пятый президент в соцсетях.

"Нас встречают хорошие друзья – военные штурмовых и аэромобильных бригад, стрелкового и батальона БПЛА, десантники и бойцы теробороны. Для всех у нас груз техники, которая закрывает насущные потребности. Комбат Андрей Подлесный, кажется, нашей встречей доволен больше всего. Для 409-го отдельного стрелкового батальона мы пригнали два бронеавтомобиля Land Rover – универсальный и медицинский. Военные возлагают на них большие надежды – это защита от осколков, артиллерии и даже FPV-дронов. Конечно, для них привезли и другую технику – FPV-дроны, ночные "Мавики", РЭБы, "Старлинки" и многое другое", – пишет Порошенко.

"421-й отдельный батальон БПЛА без FPV-дронов и "Мавиков" вообще как без рук. Потому как только у них заканчиваются запасы – мы везем следующую партию. В этот раз это сотня FPV-дронов "Вырий" 10 PRO, которые очень нравятся нашему Алексею Петрову", – отмечает Петр Порошенко.

"На то, что Трамп остановил военную помощь Украине, не отреагировал только ленивый. Однако странным образом все забыли об остановке другой помощи нашему войску. Помощь от Петра Порошенко, которую сначала остановил СНБО, приняв бессмысленное решение о применении санкций против пятого президента Украины, а потом уже своим указом это решение ввел в действие Зеленский. Что здесь можно сказать? Молодцы! Спасибо за "поддержку", потому что с вашей помощью прилетело войску с двух сторон. Сначала от так называемых своих, а уже потом от чужих", – возмущается Алексей Петров с позывным "Кот".

"С полковником Евгением Солодаевым, ранее служившим в Батальоне почетного караула, встречались под Волчанском. Наша команда пригоняла 57-й отдельной мотопехотной бригаде экскаваторы и другую технику. С тех пор куда они – туда и наша помощь", – объясняет пятый президент.

В общей сложности 7 бригад на этот раз получили 2 бронемашины Land Rover, 550 FPV-дронов, 14 квадрокоптеров Mavic, 6 купольных РЭБов "Шатро" 5D, 95 детекторов дронов "Ванильный сахарок", 17 "Старлинков", 26 зарядных станций, 7 генераторов, 194 шины для грузовиков и электронной техники.