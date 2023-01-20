Защитники Украины сбили два вражеских беспилотника – Воздушные силы

В пятницу, 20 января, бойцы Вооруженных сил Украины сбили два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Воздушные цели врага были уничтожены после обеда на восточном и южном направлениях.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины в официальном Telegram-канале. Там отметили, что были ликвидированы БПЛА войск РФ оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram уточнил, что беспилотник "Мерлин-ВР" был сбит в Криворожском районе Днепропетровщины.

Аппарат уничтожили силы ПВО Воздушного командования "Юг".

"Как у нас говорят – нечего шастать", – отметил Лукашук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ каждый день показывают мастерство по уничтожению российских оккупантов и их военной техники. В сети показали, как воины ПВО уничтожили в небе беспилотник армии РФ.

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