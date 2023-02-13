Защитники Украины за сутки ликвидировали 560 оккупантов и уничтожили три вражеских артсистемы

Российская армия после полномасштабного вторжения в Украину почти год назад понесла многочисленные потери среди личного состава и военной техники. На 355-й день войны в ее рядах недосчитывают уже больше 138,3 тыс. военнослужащих, ставших "двухсотыми".

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Накануне украинские воины "демилитаризовали" еще 14 единиц техники оккупационных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери врага с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составляют:

– около 138 340 (+560) ликвидированных человек из состава ВС РФ;

‒ 6492 (+4) боевые бронированные машины;

– 5150 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

– 3283 (+3) танка;

– 2290 (+3) артиллерийских систем;

– 2007 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 857 (+0) крылатых ракет;

– 465 (+0) РСЗО;

– 296 (+0) самолетов;

– 286 (+0) вертолетов;

‒ 234 (+0) средства ПВО;

‒ 217 (+2) единиц специальной техники;

‒ 18 (+0) кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области Силы обороны Украины 11 февраля успешно отработали по позициям и складам боеприпасов оккупантов на левом берегу Днепра. Среди прочего, были уничтожены две лодки, которые захватчики готовили для своих диверсионно-разведывательных групп.

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