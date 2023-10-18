Защитники Украины захватили в плен одного из командиров отряда оккупантов 'Черная мамба': оказался бывшим зеком. Фото

Бойцы бригады Государственной пограничной службы Украины "Стальная граница" взяли в плен командира отделения отряда оккупантов "Черная мамба". Пленный оказался бывшим зеком.

Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы. Там отметили, что 38-летний оккупант был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.

Во время допроса пленный признался, что российские военные воюют только из-за денег и снятия судимостей.

"Оккупант оказался бывшим зеком. Он рассказал, что морально-психологическое состояние в их подразделении низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей", – рассказали в ГПСУ.

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Штурмовой отряд "Черная мамба" – подразделение оккупационной армии РФ. Ранее участвовал в боях в районах Сватово и Кременной на Луганщине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пленный российский военный Александр Джалов из Приморского края РФ рассказал, что командиры не ставили перед ним и его подразделением никаких конкретных задач. По факту оккупанты сидели в бункере в ожидании ВСУ.

– Его товарищ, 39-летний россиянин из Иркутска рассказал, что его якобы "обманули" в военкомате –дали "подписать какую-то бумажку". Оказалось, это был контракт.

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