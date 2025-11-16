Зашли и вышли вместе: бойцы, которые более четырех месяцев отражали атаки россиян, вернулись на стабпункт. Фото

Более четырех месяцев защитники держали оборону под непрерывным огнем российской армии. Они зашли на позиции вместе – и так же вместе вернулись на стабилизационный пункт, пройдя сквозь десятки попыток прорыва врага.

Их называют теми, кто устоял там, где другие не смогли. Историю наших Героев рассказала 33 отдельная механизированная бригада.

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады, которые более четырех месяцев отражали атаки российских войск, наконец добрались стабилизационного пункта. После нескольких сложных и рискованных попыток эвакуации побратимов встретили на месте медслужбы бригады.

За это время каждый из них уничтожил минимум по два десятка российских оккупантов. В их глазах – истощение, усталость, но одновременно облегчение, радость и благодарность судьбе за то, что удалось вернуться.

На фото бойцы держатся вместе – так же, как и на позициях.

За проявленную стойкость и мужество они уже получили награды от командира части. Впереди также ожидаются государственные награды, которые бойцы честно заслужили, сдерживая наступление врага и защищая линию обороны.

Впереди у защитников – реабилитация, отпуск и долгожданная встреча с родными, которые более четырех месяцев ждали любой вести с передовой.

"Честь бойцам и удачного отдыха", – отметили в пресс-службе бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, история нацгвардейца Дмитрия Колесника – это пример того, что даже после самых тяжелых испытаний можно остаться человеком, который вдохновляет. Он перенес ампутацию обеих ног, 25 операций и, вместо того чтобы остановиться, стал героем фильма о собственной жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!