Зашли с оружием: украинские пограничники заблудились и вышли в Румынии

Трое украинских пограничников во время преследования группы нелегалов заблудились и нелегально попали на территорию Румынии. Они имели при себе оружие.

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Об этом сообщает румынское издание Observatornews. Их нашла пограничная полиция области Марамуреш.

Сообщается, что украинские пограничники, носящие при себе автоматы, нелегально пересекли границу с Румынией в районе реки Васер, расположенной к юго-востоку от украинского города Рахов.

Утверждается, что из-за плохих погодных условий украинские пограничники потеряли ориентацию на местности и не осознали, что перешли границу.

В конечном итоге они были обнаружены пограничной полицией Марамурешской области.

"Три украинских гражданина обратились за защитой к государству Румыния и были проведены соответствующие процедуры, положенные для таких случаев. Украинский экипаж, согласно законодательству и двустороннему соглашению между двумя странами, вернулся на украинскую территорию", – заявила спикер регионального управления погранслужбы Румынии Юлия Стан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине наказали штрафом жителя Волыни, пять раз пытавшегося перебраться за границу во время военного положения. За незаконные действия 23-летнему украинцу придется заплатить около 9000 гривен.

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