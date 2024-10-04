Заслушал доклад командующего и поблагодарил за службу: Зеленский встретился с военными, которые бьются на Курщине. Видео

Президент Владимир Зеленский 4 октября посетил Сумщину. Поездку он начал со встречи с воинами, которые сражаются в Курской области России, защищая наши пограничные регионы и все государство.

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В частности, он заслушал доклад командира Дмитрия Волошина и отметил бойцов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШС Вооруженных сил. Глава страны сообщил об этом вечером в пятницу в социальных сетях.

"Спасибо за службу, за защиту нашего государства. Благодарю всех командиров, сержантов, всех солдат за Курскую операцию, которая сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием", – поблагодарил президент.

Волошин рассказал ему об оперативной ситуации в полосе ответственности бригады, взаимодействии со смежными подразделениями, опыте в применении систем РЭБ, разведывательных и FPV-дронов, борьбе с российскими беспилотниками.

Отдельно обсудили обеспечение бригады техникой и боеприпасами, комплектование личным составом и обучение.

Зеленский отметил госнаградами воинов тех подразделений, которые участвуют в операции на территории Курщины: орденами Богдана Хмельницкого І и ІІІ степеней и орденом "За мужество" ІІІ степени.

Президент присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Генерального штаба ВСУ бригадному генералу Михаилу Драпатому, а также звание бригадного генерала командиру 9 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины полковнику Александру Луценко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сказал, что Курская операция дала необходимую паузу в наступлении РФ, которую использовали Силы обороны.

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