Заставляют подписывать контракты: оккупанты на захваченных территориях Запорожской области переводят больницы под военные нужды – 'Атеш'

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные планируют лечить раненых в гражданских больницах. Под давлением они заставляют руководство медучреждений заключать контракты с министерством обороны страны-агрессора России.

Об этом сообщают агенты движения сопротивления "Атеш". По их информации, значительную часть имеющихся ресурсов планируют использовать для лечения раненых оккупантов. В частности, речь идет о медицинском оборудовании, больничных койках, медикаментах, врачах и другом персонале.

В то же время местные жители не могут получить надлежащей медицинской помощи. По имеющейся информации, в больницах фиксируются большие очереди, нехватка медицинских работников, ограниченный доступ к лекарствам и оборудованию, что уже существенно затрудняет лечение гражданских.

"Эти шаги не только свидетельствуют о критическом положении российских сил на фронте, но и являются очередным актом циничного беззакония, когда гражданскую инфраструктуру оккупированных территорий используют для поддержки агрессии", – отмечают в "Атеш".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" рассказали, что на Покровском направлении увеличилось количество рапортов от российских офицеров на перевод в тыловые части. Командование пытается удержать их угрозами о денежных взысканиях и потере должности.

Также россияне, которых Москва прислала на временно оккупированную часть Херсонщины работать в оккупационных администрациях, бегут из региона. Для того, чтобы как можно быстрее уехать, россияне в Новой Каховке, Геническе, Скадовске и других населенных пунктах ищут любые поводы и способы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!