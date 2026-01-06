Российские офицеры на Покровском направлении массово пишут рапорты на перевод в тыл – 'Атеш'

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" рассказали, что на Покровском направлении увеличилось количество рапортов от российских офицеров на перевод в тыловые части. Командование пытается удержать их угрозами о денежных взысканиях и потере должности.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения. Там отметили, что большинство офицеров демотивированы и напуганы из-за вероятных ударов Вооруженных сил Украины.

"Агенты "Атеш" среди российских военных на Покровском направлении фиксируют: офицеры ВС РФ в подразделениях 39-й гвардейской мотострелковой бригады все чаще подают рапорты с просьбой о переводе в тыл или спокойные участки фронта", – говорится в сообщении.

Офицеры РФ под контролем и страхом на фронте

Командование оказывает на них давление угрозами дисциплинарных взысканий, понижением в должности и блокированием карьерного роста. Офицеров строго контролируют за состоянием подчиненных, требуют отчеты о "стабильности" на фронте, которой на самом деле нет, и заставляют подписывать документы, не соответствующие реальности.

Большинство военных полностью демотивированы, почти не ориентируются в местности и воспринимают Покровское направление как опасный регион. Офицеры постоянно опасаются ударов Сил обороны Украины и партизан, а также того, что местные жители уже передали данные об их командных пунктах и передвижениях.

