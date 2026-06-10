Застрял на 11 этаже: в Одессе обезвредили российский дрон, который попал в жилой дом. Фото и видео

В Одессе взрывотехники обезвредили боевую часть российского ударного беспилотника, который во время ночной атаки попал в многоэтажку. Внутри жилого дома осталась не детонированная взрывчатка весом 50 килограммов, которая могла в любой момент сдетонировать.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Инцидент произошел в ночь на 10 июня в Приморском районе Одессы во время очередной атаки российских дронов.

Боевая часть осталась в квартире

По прибытии на место происшествия сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области обнаружили в квартире на 11-м этаже 18-этажного дома обломки беспилотника "Герань-2", двигатель, электронные компоненты и боевую часть, которая не взорвалась.

По данным полиции, взрывной заряд массой 50 килограммов находился в крайне опасном состоянии. Боеприпас был снаряжен взрывателем и имел механические повреждения после удара о здание, что создавало дополнительный риск для жителей.

Взрывотехники нейтрализовали угрозу

Специалисты провели специальную операцию по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. Благодаря их действиям удалось избежать возможного взрыва в жилом доме и обезопасить людей.

В Нацполиции отметили, что после изъятия боевую часть транспортировали для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

Правоохранители отмечают, что даже после падения или попадания в цель российские дроны могут представлять смертельную опасность из-за неразорвавшихся боеприпасов, поэтому в случае обнаружения подозрительных обломков гражданам следует немедленно сообщать экстренные службы и не приближаться к ним.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кировоградщине обезвредили 400-килограммовые неразорвавшиеся боевые части российской ракеты. Остатки, которые не сдетонировали, нашли в поле.

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