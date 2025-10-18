'Застряли в грязи': Трамп рассказал, что задержало армию РФ во время наступления на Киев в начале войны

Президент США Дональд Трамп объяснил, что помогло остановить российское наступление на Киев в начале полномасштабного вторжения. По его словам, это были американские противотанковые комплексы Javelin и природные условия.

Американский лидер напомнил, что именно его администрация приняла решение о передаче Украине летального оружия, тогда как администрация Барака Обамы, по его словам, посылала только "одеяла". Об этом он сказал перед переговорами с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Армию РФ во время наступления на Киев задержали Javelin и болота

По мнению Трампа, поставки Javelin стали важным фактором, который сорвал планы Кремля на молниеносную победу.

"Я думаю, что он [Путин] хотел выиграть войну за неделю... И если бы мы не дали противотанковые ракеты, которые, вы знаете, называются Javelin, то они [войска РФ], очень быстро были бы в Киеве, они уже направлялись в Киев", – сказал Трамп, добавив, что "они застряли в грязи".

Президент США подчеркнул, что именно эти поставки помогли изменить ситуацию.

Что такое Javelin

ПТРК Javelin (FGM-148 Javelin) – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс, применяющий самонаводящиеся ракеты с инфракрасной системой наведения. После пуска ракета автономно наводится на цель, что позволяет оператору быстро сменить позицию после стрельбы.

Комплекс имеет два основных режима применения:

атака сверху, когда ракета поднимается и поражает бронированную машину по верхней части, где защита обычно слабее;

когда ракета поднимается и поражает бронированную машину по верхней части, где защита обычно слабее; прямая атака, пригодная для поражения неподвижных целей или укреплений.

Эффективная дальность Javelin в зависимости от модификации составляет примерно от 2,5 до 4,75 км, что позволяет действовать на безопасном расстоянии от объекта поражения.

В контексте войны в Украине этот комплекс показал высокую эффективность против российских танков, в частности Т-72 и Т-90, способных пробивать их броню даже при наличии дополнительных защитных элементов.

Кроме Украины, Javelin применялся и в других вооруженных конфликтах, в частности в Ираке и Афганистане.

Технические характеристики Javelin FGM-148

Тип ракеты: противотанковая управляемая ракета

противотанковая управляемая ракета Вес: 11,8 кг

11,8 кг Диаметр ракеты: 126 мм

126 мм Длина ракеты: 1,08 м

1,08 м Дальность выстрела: от 2500 до 4750 м

от 2500 до 4750 м Боеголовка: тандемный заряд

тандемный заряд Вес пассивного блока: 6,4 кг

6,4 кг Операторы: два бойца : два бойца

два бойца два бойца Оптика: инфракрасное изображение и 4x-кратное увеличение днем и 4x или 9x-кратное тепловое увеличение ночью

инфракрасное изображение и 4x-кратное увеличение днем и 4x или 9x-кратное тепловое увеличение ночью Управление выстрелом: пассивное обнаружение цели/управление огнем со встроенным дневным/тепловым прицелом

пассивное обнаружение цели/управление огнем со встроенным дневным/тепловым прицелом Производитель: Raytheon и Lockheed Martin, США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом прокомментировал возможность получения Украиной "Томагавков". Он отметил, что лидеры договорились не говорить пока публично о дальнобойных ракетах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!