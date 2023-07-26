'Затариваются самогоном и водкой': оккупант рассказал о смерти военных РФ из-за употребления алкоголя. Перехват

Оккупанты каждый раз доказывают правдивость установившегося стереотипа о россиянах, что это пьющая нация. Для них даже война не место, где они могут отказаться от алкоголя. Один из русских захватчиков поделился подробностями "боевых" будней русских солдат.

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Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором он рассказал о случаях, когда российские военные погибали из-за злоупотребления алкоголем. Соответствующую аудиозапись обнародовали в ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупант рассказал, что новоиспеченные мобилизованные армии РФ беспробудно пьют. По его словам, трое из них напились и сгорели в объекте, который им только недавно "сдали", то есть, по всей видимости, поставили задачу "охранять объект". Вместо этого русские военные просто "затаривались" самогоном и водкой и постоянно пили.

Там, где находится сам оккупант, ситуация с дисциплиной тоже не самая лучшая. Он рассказал, что русские солдаты просто ходят и пьют пиво, игнорируя все правила безопасности.

"Каких-то подобрали, бл*ть, тех, которые бл*ть, затариваются самогоном и водкой, нах. Потом сами и угорают в этой подземке. Вот у нас в Безыменю сразу только сдали им объект этот, понял? Сразу три человека угорело, все смертники, понял? Военные, ну нах*ярились, получается. Дым в обратку пошел и все п**да.Все сдохли ребята, бл*ть. А что они, они идут, бл*дь, в футболке, бл*дь и по*бать, стоят, бл*дь, курят, бл*дь, пивас распиваю", – рассказал на "чисто русском" оккупант.

Также он рассказал о ситуации в Белгородской области и прокомментировал действия бойцов РДК и Легиона "Свобода России".

Оккупант рассказал, что узнал от знакомых о том, как российские добровольцы действительно проходили на территорию РФ. Как оказалось, регулярные российские войска не могли им ничего противопоставить.

По его словам, российские добровольцы зашли на территорию Белгородщины достаточно спокойно, ведь там даже "ничего не было прокопано". Более того, заходили бойцы РДК и Легиона "Свобода России" прямо через центральную таможню.

Российские добровольцы очень легко справились с минами на дороге и спокойно прошли дальше, не получая сильного сопротивления. Это еще раз демонстрирует, что российская регулярная армия не способна хорошо защищать свои границы.

"Ты знаешь, что я узнал? *бать, как же они зашли, я же тебе, бл*ть, никак не это, думаю, что я хочу тебе это рассказать. Оказывается, я же узнал, там у человека, бл*ть. Ну по телефону не буду называть. Так во время встречи скажу. Они короче, так зашли, *бать, там же ж ничего прокопано не было, понял? Они зашли, *бать, через центральную таможню. * бать они отодвинули мины, нах*й, понял". Разминировали, нах*й и пох*ярили по прямой," – рассказал оккупант.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские военные начали убивать друг друга на нервной почве. В одном из перехватов находящийся в Харьковской области оккупант рассказал о "коллеге", который открыл огонь по своим товарищам.

Другой военный РФ в разговоре с другом признал, что армия РФ гораздо слабее ВСУ. По его словам, в России войском командуют дебилы.

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