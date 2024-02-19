Затопить черноморский флот, Керченский мост, взять в котел Крым, а дальше – на Донбасс: Свитан озвучил сценарий освобождения Украины

Временно оккупированный Крым, а не Донбасс сегодня должен стать главной точкой приложения усилий Сил обороны Украины. Проводить серьезные наступательные операции на востоке, в том числе освобождать Бахмут, пока не освобожден наш тыл, Крымский полуостров, нецелесообразно. Как быстро это можно сделать?

Учитывая, что Главное управление разведки уничтожает российские военные корабли с периодичностью один в десять дней, до конца текущего года весь Черноморский оккупационный флот может быть потоплен. Параллельно необходимо уничтожить Керченскую паромную переправу, а также Керченский мост, причем "позитивная динамика" здесь уже наблюдается. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Вопрос по Авдеевке. В ночь на 14 февраля подразделения Сил обороны сожгли колонну военной техники врага. Одновременно сообщается о том, что в Авдеевке сложилась критическая ситуация. Сегодня там сосредоточено 7 бригад российской оккупационной армии. По вашему мнению, есть ли шанс сохранить Авдеевку под нашим контролем?

– Да, шанс есть. Думаю, туда передислоцировали несколько наших бригад. Мы будем удерживать Авдеевку, если будет достаточное количеств боеприпасов. Если боеприпасов не будет, то будет принято решение об отходе на уже укрепленные рубежи. Пока, на данный момент, заведены бригады, значит, будем держать.

– А что с Бахмутом? Видите ли вы хотя бы теоретическую возможность отбить этот населенный пункт?

– Нет. Конечно, мы обязательно отобьем Бахмут, но не в этом году. Не раньше, чем в следующем – после того, как освободим Крым. Только после этого появится какой-то смысл заниматься Донбассом. Пока Крым не освободим, Донбасс будет в том положении, в котором он находится сейчас. Мы не сможем работать на два фронта.

– Состоялось очередное заседание группы "Рамштайн". По итогам глава ГУР Кирилл Буданов заверил, что "ситуация облегчится", и намекнул, что уже в скором времени, вероятно весной, в Украину придут истребители F-16. Может ли это помочь в текущей ситуации, в частности, на том участке фронта, о котором мы говорим?

– Вряд ли. Дело в том, что авиация там работать не будет, пока мы не вскроем систему обороны противника, пока не завоюем превосходство в воздухе на западном фронте. До востока мы не подойдем, там слишком сильная ПВО противника на Донбассе, рядом российская территория.

Поэтому самолеты вряд ли доберутся сюда сразу. Только через год, на следующий год. Опять же, после Крыма. Реально самолеты будут работать в основном по Запорожскому и Херсонскому направлениям. Там, где будет удобно начинать вскрывать ПВО противника.

– То есть вы считаете, что необходимо сосредоточить все усилия на Крыме и оттуда начнется процесс освобождения всей территории Украины?

– Другого варианта просто нет. Если мы сосредоточимся на любом другом направлении, из Крыма россияне ударят нам в спину. Это уже было в 2022 году. Потому сначала Крым, потом все остальное. Без Крыма вообще нет смысла что-то освобождать, по крайней мере, двигаться.

Крым – это наш тыл. Если мы его не зачистим, то все остальное чревато катастрофическими последствиями, которые мы уже видели.

– Видите ли вы признаки того, что новый состав Генерального штаба ВСУ понимает это?

– Это все понимают. Любой военный понимает это на вторую секунду после взгляда на карту расположения фронта, сил и средств. Это все равно, что знать, что завтра утром солнце взойдет на востоке. Это прописные истины для военных.

– После уничтожения российского десантного корабля "Цезарь Куников" президент Зеленский заявил, что Черное море стало более безопасным. По его словам, украинские защитники будут и далее "очищать Черное море от российских террористических объектов". Считаете ли вы, что у ВСУ может появиться возможность как минимум отрезать российскую группировку, находящуюся в Крыму, от материка?

– Это основная задача. Сначала оперативный котел, а до этого надо повредить Керченский мост, уничтожить Керченскую паромную переправу и затопить Черноморский флот. Все это можно сделать в этом году, в преддверии наземных операций по освобождению Крыма.

Это могут сделать наши спецслужбы без участия наших западных партнеров, без выделения денег и так далее. Затопить Черноморский флот – мы видим, что это возможно. Раз в десять дней ГУР топит российский корабль, а их осталось около полусотни. По большому счету, с такой интенсивностью это на год работы. Тем более подключится СБУ, у них тоже есть хорошие беспилотники. Думаю, в этом году на российском Черноморском флоте можно поставить крест.

Та же картина с Керченским мостом. Доберутся до него наши специалисты, скреативят и выведут из строя. Здесь тоже есть положительная динамика.