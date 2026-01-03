Затяжная война выгодна Путину: СМИ оценили шансы на мир в Украине в 2026 году

Шансы на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2026 году сможет "закончить еще одну войну" – войну в Украине, – составляют четыре к одному. Дело в том, что российская экономика сейчас борется с высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы и стремительным ростом стоимости государственных заимствований. Поэтому российскому диктатору Владимиру Путину будет легче согласиться на требования Трампа, чем продолжать воевать.

Так считают эксперты Politico. Но почему в глобальных сценариях на 2026 год они на успех Трампа в прекращении войны сделали коэффициент 4:1, не совсем понятно. Несмотря на вышеупомянутый аргумент о стагнации экономики РФ, ведущей мыслью в их сценарии является следующая: Путин манипулирует Трампом, и поэтому будет так, как желает россиянин.

Российский "безупречный манипулятор"

Именно так издание называет главаря Кремля.

"Несмотря на все разговоры о том, что западные санкции разрушают российскую экономику и заставляют Кремль подчиниться, Владимир Путин, кажется, невозмутим. Независимо от резни на передовой и очередей россиян за топливом (из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам), он упорно настаивает на своих максималистских требованиях", – указано в прогнозе Politico.

Издание добавляет, что "упрямство российского лидера расстраивает Трампа и заставляет его время от времени задумываться над тем, не манипулируют ли им". Но главарь Кремля "безупречно манипулирует Трампом, и его выбор времени для обращения к американскому коллеге также безупречен", считают в Politico.

Затягивание войны

"Можно утверждать, что затягивание войны выгодно Путину. Также для Кремля преимущество в том, что это еще больше напрягает европейские страны, которые и без того испытывают финансовые трудности, и есть шансы разрушить трансатлантический альянс. В свою очередь рассеянный Запад сам помогает союзнику Путина Си Цзиньпину, когда последний рассчитывает, когда и как именно стоит сделать шаг по Тайваню", – отмечают в Politico.

Более того, авторы понимают, что "режим Путина окажется под угрозой, если он резко прекратит конфликт".

"Короче говоря, Путин вполне может рассчитать, что он добьется большего, если будет настаивать: больше земли, настолько ослабленные западные гарантии безопасности, что они будут ненужными, и ограничения численности послевоенной украинской армии. Это станет основой для дальнейших реваншистских действий России", – считают в Politico.

Непредсказуемость Трампа

"Готовы ли авторы поставить свою зарплату на собственные прогнозы? Нет, черт возьми! К тому же есть довольно весомое предостережение: политика в эту перевернутую с ног на голову эпоху еще менее предсказуема, чем спорт. Причем с непредсказуемым Дональдом Трампом в Белом доме" – отмечают в Politico.

Как сообщал OBOZ.UA, с предоставленными выше оценками американского президента согласен и генерал, бывший главнокомандующий вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес. Он также считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор не поймет, что ему не выиграть, а дипломатические усилия Трампа "обречены на провал".

