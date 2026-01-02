Ходжес назвал единственное условие окончания войны в Украине

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что ему не выиграть. Поэтому дипломатические усилия президента США Дональда Трампа "обречены на провал".

Так в интервью BILD рассказал генерал, бывший главнокомандующий вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что Украине не обязательно соглашаться с американскими требованиями.

Никогда не интересовался фактами

Американский генерал объяснил: поиск мира Трампа исключительно в дипломатии "обречен на провал", потому что американский президент не интересовался фактами и действует исключительно в плоскости личных симпатий и антипатий.

"Он никогда не интересовался причинами конфликта. Ни разу он не возложил на Путина ответственность за начало войны. Вместо этого он оказывал давление исключительно на украинскую сторону и полностью принял российский нарратив о том, что российская победа неизбежна", – отметил Бен Ходжес.

Ошибка Кремля

Причем генерал считает тезис о неизбежной победе Кремля ошибкой.

"Нельзя забывать: эта война началась в 2014 году. Спустя 11 лет войны Россия контролирует лишь 20 процентов Украины, а российская экономика имеет серьезные проблемы. Поэтому я не верю, что украинцы примут соглашение, по которому им придется отдать землю, даже не завоеванную россиянами", – сказал он.

Рычаги давления

Украина не обязана соглашаться с американскими требованиями. Генерал Бен Ходжес уточняет – у США нет чем давить на украинцев.

"У Трампа сейчас больше нет никаких рычагов давления на Украину, потому что он перестал поставлять то, что США поставляли раньше – по крайней мере уже не в таких объемах, которые имели бы значение", – объяснил военный эксперт и добавил, что "это позволяет Киеву отстаивать свои интересы".

Что нужно делать

"Война продолжится до тех пор, пока Путин не осознает, что он не может победить. Поэтому Европа должна очень ясно дать понять, что она сделает все необходимое, чтобы помочь Украине достичь успеха, и что она не примет плохого мирного соглашения", – считает Бен Ходжес.

Особенно важным генерал считает санкции – рост экономического давления на Россию. По его оценке, если остановить "теневой флот", то Кремль "потеряет возможность продолжать войну", причем уже к концу 2026 года.

Украинские удары

Отдельно генерал Ходжес призвал Европу помогать Киеву в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры. По мнению генерала, это и есть путь к победе Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные удачно поздравили врага с Новым, 2026 годом. В частности, Силы беспилотных систем поразили 10 объектов как на российской территории, так и на ВОТ. Позже добавились еще два таких объекта.

А в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Под огневым поражением оказались Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтегазовый терминал"Таманьнефтегаз", а также нефтебаза российского резерва.

