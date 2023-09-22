'Завершим войну победой': Зеленский сказал, как Украина заставила Путина унижаться и поблагодарил США за спасенные жизни

Президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты по случаю участия в саммите Генеральной ассамблеи ООН вместе с супругой Еленой выступил в Национальном архиве США перед американскими чиновниками, представителями бизнеса и общественности. Глава нашего государства рассказал, как Украина заставила российского диктатора Владимира Путина унижаться.

Зеленский поблагодарил США, который является ключевым союзником Украины в продвижении российской агрессии, за спасенные жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы выразили благодарность США и всем американцам, которые поддерживают Украину по зову сердца. Мы призывали к единству в борьбе за нашу общую свободу. Среди документов, которые я увидел сегодня в Национальном архиве США, была телеграмма Авраама Линкольна к генералу Гранту. Документ, который вдохновляет. "Держись бульдожьей хваткой, грызи и души, сколько можешь" – слова президента Линкольна отражают мужество и веру, которые помогли Америке", – заявил Зеленский.

По его словам, слова Линкольна отражают борьбу украинцев: "В наших победных битвах за Киев, Харьков и остров Змеиный в Черном море. В нашей битве за Бахмут, где наши солдаты идут вперед, несмотря на трудности. В нашей битве за каждый сантиметр украинской земли. Каждого дня этой войны украинские солдаты держатся бульдожьей хваткой. Они грызут и душат российских оккупантов, насколько это возможно. Никогда раньше российская диктатура не встречала такого сильного сопротивления. И никогда больше России не удастся уничтожить ни другую нацию".

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Он отметил, что путинский список стран на уничтожение был длинным еще совсем недавно. И если бы Украина упала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния Кремля.

"Но американские инвестиции в украинскую безопасность и глобальную защиту свободы работают. На сто процентов. До последнего цента. Сейчас у Путина есть другой список целей. Вместо того, чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, Путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь обрести расположение Тегерана. Это демонстрирует его очевидную слабость", – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что Украина платит самую высокую цену за защиту свободы и глобальной безопасности.

"Ежедневно и каждую ночь Россия продолжает свой террор ракетами и иранскими беспилотниками. Но каждый день наше единство остается сильным. Вы поддерживаете нас. И мы знаем, что мы не упадем. И мы видим, как наша свобода сохраняет хватку бульдога. Мы уверены, что другим народам не придется отправлять свои армии на эту битву. Украина способна завершить эту войну победой, которая станет нашей общей победой. Сегодня не империя зла, а лишь отсутствие единства способно поставить свободу на колени", – продолжил гарант.

По его словам, в мире нет ни одного человека, которому было бы безразлично, что происходит со свободой. Как и нет ни одного украинца, который не был бы благодарен за свою свободу.

"Тем, кто помогает нам не потому, что должно это делать, а потому, что это подсказывает сердце. Это и есть человечность. Это то, что делает нас Украиной. Это то, что делает вас Америкой. Сегодня мы здесь вместе с Еленой, чтобы выразить благодарность американцам, которые делали и делают чрезвычайные вещи по зову своего сердца. Американские сердца бьются так же, как и украинские. Я хочу, чтобы вы все знали, что Америка спасла миллионы украинских жизней", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский провел встречу со своим американским партнером и ключевым союзником в войне против России Джо Байденом. Лидеры государств обсудили ход контрнаступательной операции по освобождению украинских территорий и перспективу передачи Вашингтоном дальнобойных ракет ATACMS.

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