"Старлинкизация" как ошибка выжившего.

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Недавно общались с некоторыми местными БПЛА-энтузиастами и обсуждали интересную тему — зависимость от Старлинка и его влияние на настоящее (да и на завтрашний день).

И получилась довольно интересная тема для размышлений.

Старлинк стал геймченджером для наших БПЛА фронта и мидл-страйка. В основном потому, что его возможности сильно увеличивают возможности дронов, и он обладает функционалом, для повторения которого в дроне нужно применять довольно технологичные решения.

Но, как сказал один пилот:

- Производители создали дроны технологичные и не очень, но господин Старлинк всех выровнял (переработка поговорки о Боге, людях и полковнике Кольте).

В чем дело.

Современный фронт-мидстрайк-дрон для успешного выполнения работы должен обладать рядом довольно технологичных решений.

Он должен иметь стабильную связь на больших расстояниях (стоимость западного модуля связи такого типа колеблется от 7 до 15 тысяч долларов. Украинские модули такого класса пока не разработаны, и, судя по всему, не будут разработаны в этой парадигме).

Чтобы преодолевать большие расстояния в автоматическом режиме, у тебя должна быть нейронная сеть, которая ведет тебя по визуальным ориентирам в соответствии с загруженной картой, и мини-компьютер на борту, который все это будет вычислять.

Система захвата цели должна иметь алгоритмы на любой случай: от захода на цель в сложных погодных условиях, при любом направлении ветра и при условии, что цель движется.

Чтобы не светиться на РЭР, у тебя должны работать алгоритмы, позволяющие проходить сектора в режиме радиомолчания.

Чтобы иметь связь на небольшой высоте над землей, тебе нужен ретранслятор на крыле-разведчике. И вообще адаптация с разведывательным крылом.

Это все сложно. Старлинк решает многие из этих вопросов.

У тебя нет нейронной сети, которая отслеживает дрон в соответствии с загруженной матрицей? А вот Старлинк сам дает тебе положение терминала в соответствии с созвездием спутников.

Тебе не хочется вкладываться в интеграцию с дорогой РЭБ-стойкой связью? Ну вот мини-Старлинк за 400-500 баксов, туннель или R2D2 и все, полетели на любые расстояния за штуку баксов. Свой ретранслятор можете тоже засунуть туда же, куда перед этим засунули дорогостоящий модуль связи.

У тебя система захвата цели работает исключительно на полигоне, а в реальных боевых условиях неспособна атаковать движущиеся цели или "пиксели захвата" постоянно сбиваются при заходе борта на цель? Ничего страшного, оператор на руках дотянет борт в режиме цели, заходя по максимально пологой траектории, и докрутит на руках дрон в цель в последний момент.

Все это формирует заниженные требования к дрону, ты можешь делать довольно простой и нетехнологичный дрон, потому что потом ты установишь Старлинк на дрон, и он благодаря ему ахуенно полетит. Кроме того, он будет значительно дешевле, чем более автоматизированный дрон, имеющий такие функции на борту.

- Но ведь есть Хорнет, — скажете вы. Да, конечно. И это замечательный дрон. Но даже версия на базовой связи, на которую подключают Старлинк, не стоит тех 5 тысяч долларов, за которые Эрик Шмидт их продает. Все дронщики понимают, что это демпинговая цена для Украины, потому что Эрик — большой друг Украины, и его разработки — это плод украинского боевого опыта. И поэтому Эрик продает эти дроны нам за символическую цену, он так благодарит нас за эти разработки. Если же разобрать его дрон исключительно по компонентной базе, то там только компоненты в разы дороже его стоимости, даже без учета стоимости качественного программного обеспечения (разработка которого там стоила баснословных денег).

Но Эрик себе может такое позволить, он обкатывает свои дроны в Украине и идет к полной автоматизации системы.

А вот могут ли себе такое позволить украинские производители?

Ну, не особо. И получается интересная история, потому что государство впервые за эти годы войны начало нацеливаться на закупку менее технологичных средств. Почему?

Потому что они дешевле, а бюджет не резиновый, нужно экономить деньги и снижать стоимость поражения одной цели. Буквально — это возможность уничтожать врага за меньшие деньги.

Но это несет с собой и некоторые риски.

Ну, во-первых, это саботирует будущую автоматизацию систем.

Потому что все эти элементы, указанные выше, — это шаг к полной автоматизации дрона, который будет управляться военными системами с минимальным влиянием человека на тактический процесс. Отказ от развития таких процессов — это возвращение к системам, зависимым от человека. И здесь мы наносим удар по своей же конкурентоспособности в будущем, потому что западные компании готовятся к войне с автоматизированными системами, и их дроны развиваются именно так.

Мы же возвращаемся к, по сути, "крылатым фпвишкам на Старлинк", которые летают на руках, потому что так дешевле. И это после того, как мы немного облажались с такой концепцией, когда приехали продавать наши перехватчики, но неожиданно оказалось, что там в сжатые сроки невозможно построить школы подготовки пилотов, тысяч пилотов, которые годами летали на различных средствах, там нет, и арабы прямо сказали: "либо ставьте дистанционное управление, потому что некому здесь учиться на это, и времени на это нет, полгода натаскивать пилота, либо сами садитесь и управляйте вашими перехватчиками, потому что иначе нам это нахрен не нужно".

"И это было сигналом того, что нужна автоматизация процесса, и уровня дронов, которые нужны миру. Но почему-то на перехватчиках это показало векторы, куда нужно двигаться, а на ударную авиацию почему-то эти векторы не повлияли, по чьему-то мнению.

Во-вторых, мы все больше зависим от политического типа связи. Ну ладно, давайте сейчас забросаем склады средствами, которые летают хорошо исключительно на Старлинке. А если его отключат, то что?

Мы и так имеем ебейскую зависимость от Старлинка на фронте, и несмотря на все риски — ни хера не сделали на случай отключения. Теперь, посмотрев на то, как это сработало у врага, мы бежим вперед, уверенные, что россияне умеют прыгать по граблям, а нас обязательно пронесет, ведь до этого тоже проносило.

Но есть момент. Я тут недавно начал задумываться, в чем смысл того ИПСО, которое начала запускать РФ. Ну там девушек в Старобельске хоронили в свадебных платьях, Орешником били даже в ответ "на гибель мирных жителей", которые почему-то находились на территории базы Рубикона, и школы подготовки пилотов БПЛА "Воин". Потом появляется новость об ударе по автобусу, и что там погибло куча мирных жителей (вот только почему-то автобус ехал по военному участку, трупы мирных почему-то не показали, а номера с автобуса сразу сняли).

А теперь военные РФ еще и начинают массово пересаживаться на гражданский транспорт. Если уж начался прогрів "украинцы дронами на Старлинк убивают мирное население" — то как вы считаете, какова цель этого ИПСО?

Ну вот и я так думаю. Напомню, когда-то Маск уже отключал Старлинк на морских дронах и официально выступил с заявлением "Старлинк — это мирная связь".

Ну ладно, даже если нам не заблокируют Старлинк по линии, то что мешает просто не продлевать те аккаунты "Старшилда", которые позволяют летать дронам?

Вчера я прочитал, что Болгария отказалась продавать нам оружие, потому что "это эскалирует конфликт".

Сука, ракеты и дроны по Киеву и погибшие дети не эскалируют конфликт, а вот продажа оружия стороне, которая защищается, — эскалирует. Пздц. Но ведь РФ как-то эту позицию в Болгарии продавили, в ущерб государственным продавцам дронов.

Но вопрос в другом: есть Пит Хегсет, который ну такой себе сторонник Украины, есть Илон Маск (без комментариев), и есть ли гарантия, что там уже вбивают в уши, что "Щит эскалирует конфликт, и Питун бы уже согласился на какие-то условия, но не может, потому что ВС РФ получают по морде по всему хлебу, и он не может в такой ситуации закончить войну, потому что потеряет лицо?"

А мы продолжаем все ставить на Старлинк.

Так как же правильно?

Правильно иметь альтернативу на случай отключения Старлинка. Нужно иметь дроны и технологичные, которые могут закрыть 70-150 без Старлинка с автономными технологиями и качественной #радиосвязью, и иметь дешевые массовые дроны, на которые можно бросать мини-Старлинк.

Правда, это уже формирует дефицит мини-старлинков в Украине, все чаще ко мне обращаются различные подразделения с просьбой "доставить хоть несколько "миников". Кстати, и у моего подразделения такие же проблемы, если у вас будет желание помочь с мини-старлинками — реквизиты в комментариях, мы тоже хотим делать больше огня с небес

Но я отвлекся.

Так вот, нужна государственная система, которая будет разделять эти направления, и закупать как более технологичные дроны, чтобы стимулировать их развитие и иметь решение на случай отключения "старшилда", так и закупать более дешевые массовые средства под Старлинк, и понимать, сколько чего нужно закупать, потому что это довольно разные и по стоимости, и по классу средства.

Это же дает мотивацию производителям более дешевых и менее технологичных дронов развивать свои технологии и разрабатывать более технологичные средства, независимые от Старлинка.

Делается ли это?

Но почему-то мне кажется, что нет.

Если государство хочет экономить деньги, то есть другие возможности, например, не вливать миллиарды гривен в мертворожденные бригады, в которых уже тысячи счётчиков, постоянно меняют офицерский состав, потому что там просто бардак, но всем пофиг, мы из богатой семьи, можем себе это позволить. А более технологичные дроны — не можем. Есть и другие направления, но остановимся на этом.

Короче, нужно искать в этом баланс, потому что меньше всего я хочу от этого поста — через несколько месяцев репостить его с фразой "я же говорил!!!". Как уже было с дроновыми перехватчиками.

Сейчас мы балансируем около формирования "статус-кво" на линии фронта, и очень не хотелось бы, чтобы этот статус зависел от желания Хегсета и Маска. Нужно иметь альтернативу, ну, по моему мнению.

Вроде того.