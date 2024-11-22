Заявил, что 'нечем было приехать': на Хмельнитчине мужчина уклонился от мобилизации и поплатился

В Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации. Обвиняемый свою вину признал, объяснив собственные действия тем, что "нечем было приехать, потому что автобусы не ходят", а представители ТЦК за ним не приехали.

Видео дня

Теперь он проведет за решеткой следующие шесть лет: к основному сроку "накинули" еще два года неотбытого наказания за другое совершенное уклонистом преступление. Об этом со ссылкой на приговор Теофипольского районного суда Хмельницкой области сообщает ТСН.

Как выяснили в суде, в апреле этого года подсудимый был признан годным к мобилизации. В местном ТЦК ему вручили повестку, по которой он должен был прибыть в центр комплектования для отправки в воинскую часть.

Однако по повестке мужчина не явился.

В зале суда он выдал оригинальное объяснение своего поступка: мол, не прибыл в ТЦК, потому что ждал, что за ним приедут военные. Самостоятельно же ему "нечем было приехать, потому что автобусы не ходят".

На том посещение мужчиной ТЦК закончилось.

Суд признал уклониста виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Однако проведет он в неволе 6 лет: поскольку мужчина был судим за другое преступление и находился на испытательном сроке, до основного срока ему "докинули" еще два года.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации "через грибок на ногах". Мол, по дороге к месту службы во Львовской области у него начались сильные боли в ногах, из-за чего его вернули для повторного осмотра на военно-врачебную комиссию. А оттуда – направили в Ужгородский областной кожно-венерический диспансер для дополнительного обследования.

Однако, заявил мужчина, из-за нехватки средств он не смог посетить медицинское учреждение и не явился в воинскую часть.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, впоследствии срок был уменьшен до 3 лет.

Также сообщалось, что житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того, как военный комиссариат не ответил на три его обращения по поводу отсрочки.