Заявил, что 'в тылу он полезнее': в Одессе мужчина отказался от мобилизации и получил приговор суда

В Одессе мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации, заявив, что он не пригоден к участию в боевых действиях и в тылу может быть полезнее. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы. На суде мужчина заявил, что не проходил ВЛК и не получил соответствующее медицинское заключение.

Согласно данным суда, в феврале 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии. А уже в январе 2024 ему вручили повестку, однако он категорически отказался ее принять и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина свою вину не признал. Он заявил, что отказался идти на военную службу, поскольку фактически не прошел военно-врачебную комиссию и не получил соответствующее медицинское заключение. Кроме того, он отметил, что не способен участвовать в боевых действиях, но может быть полезен в тылу, выполняя задачи гражданского характера.

Однако суд критически оценил показания обвиняемого, поскольку тот мог своевременно обжаловать заключение ВЛК в предусмотренном законом порядке, однако он воспользовался таким правом только после начала уголовного производства, очевидно во избежание уголовной ответственности.

В результате суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил его к трем годам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в Одесском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, что в Киеве будут судить преступную группировку медработников, которая за деньги признавала призывников непригодными к военной службе. Стоимость "услуг" колебалась от 3 до 4 тысяч долларов.

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