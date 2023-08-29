Заявил, что военные 'убивают людей ради денег': полиция взялась за фитнес-тренера из Полтавы, оскорблявшего защитников. Видео

В Полтаве местный блоггер и фитнес-тренер Роман Заволока систематически оскорблял военных, раздававших повестки на улицах города и снимавших их разговор на камеру. В частности, недавно он плюнул, показал средний палец и обозвал "придурком" ветерана войны Александра Мацько.

Видео дня

Такую истерическую реакцию блогера, вероятно, вызвала повестка, которую ему хотели вручить. Видео с неадекватным поведением парня и оскорблениями в сторону военных выложили в местном Telegram-канале.

Роман Заволока также заявил, что военные "убивают людей ради денег".

Один из военных, на кого набросился Роман Заволока, как оказалось, в прошлом году служил на Харьковском направлении и взорвался на мине, находясь в бронированном автомобиле.

В результате взрыва Александр Мацько получил контузию, ожоги и травмы ног. Он долгое время проходил процесс реабилитации и получил вторую группу инвалидности. После этого его приняли на работу в ТЦК.

Недавно на видео блогера отреагировали в полиции. Против Романа Заволоки возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 296 по факту хулиганства. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы продолжительностью до пяти лет или лишение свободы продолжительностью до четырех лет.

Правоохранители планируют объявить Роману Заволоке о подозрении. Что касается товарища блоггера, который также оскорблял военных, уголовное производство пока не было открыто.

Напомним, что киевский пранкер Сурик Черкезов на улицах столицы прицепился к военному, однако выходка не удалась и обернулась ссорой. Горе-блогер обижал защитника, после чего уже по традиции получил по заслугам и извинился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буковеле отдыхающий набросился на военного – боевого медика, которого государство направило на реабилитацию. Защитник Украины приехал из Бахмута. "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?" – заявил мужчина.

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