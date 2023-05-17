Росіяни розповсюджують відео з стаціонарної камери спостереження з Києва, яке було оприлюднено вночі, з коментарем, ніби на ньому зафіксовано роботу зенітно-ракетної системи МІМ-104 Patriot.

Видео дня

Міноборони РФ та російські блогери розповсюджують дані, ніби на відео також показано ураження Patriot аеробалістичною ракетою "Кинджал".

На мій погляд, такі заяви показують в черговий раз некомпетентність та брехливість Міноборони РФ та найнятих їм блогерів, виходячи з відкритої інформації про характеристики зенітно-ракетної системи Patriot PAC-2.

На відео ми бачимо траєкторії запуску зенітно-ракетної системи, саму батарею не бачимо, також не бачимо, що саме та де саме вибухнуло на землі.

Судячи з відео відбувся пуск понад 20 зенітних ракет з однієї точки майже одна за одною.

Але, звичайно, це ніяким чином не могла бути система Patriot.

По-перше, батарея Patriot загалом складається з чотирьох пускових установок, на кожній установці по чотири контейнера з ракетами. Тобто батарея може швидко здійснити тільки 16 пусків, і після того має перезаряджатись.

По-друге, пускові установки великі, вони розосереджуються на значній площі, щоб не обмежувати маневр, з однієї точки пуски неможливі, одна установка з однієї точки зробить тільки чотири пуски, після чого змінить позицію.

Тобто заяви про Patriot це черговий російський фейк.

А тепер щодо нібито ураження зенітно-ракетної системи, яка точно не схожа на Patriot.

Вже після завершення пусків десь неподалік ми бачимо вибух.

По-перше, видно, що вибух віддалений від точки запуску на схід від осі спостереження. У камери нема зуму, але вона фіксувала пуски з близької відстані, вони були десь за будинком на який камера спрямована. Вибух віддалений від точки запуску.

По-друге, ураження "Кинджалом" якогось місця у 3 мільйонному Києві зробити непомітно неможливо – там бойова частина у 480 кг. Я не раз викладав на каналі відео вибуху схожої боєголовки від @Точки-У@, якби був удар десь у Києві біля якогось будинку, то було б тисячі свідків через ураження значної кількості будинків та масштабні руйнування. Таке не приховаєш.

Мій висновок:

Відео схоже на вибух уламків збитої ракети, яка впала десь за містом. Міноборони РФ намагається приховати свої поразки у результаті знищення 5 російських літаків та гелікоптерів за останній тиждень та у результаті невдалого повітряного удару по Києву. Російські пілоти зазнали великих втрат та бояться ефективно діяти у повітрі, ховаються від можливих пусків наших зенітно-ракетних систем новітніх зенітно-ракетних систем Patriot, IRIS, NASAMS, SAMP-T. В Міноборони РФ йде запекла апаратна боротьба між угрупованням Герасімова та угрупованням командувача Повітряно-Космічних сил Суровікіним. Тому приховати невдалі дії Суровікіна намагаються багато його прибічників, які готові вигадати будь-що для порятунку репутації цього відомого "борця з трансформаторами".