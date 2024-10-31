Заявления Путина направлены на слабые звенья в ЕС: Хара объяснил, готова ли Россия к мирным переговорам

Государство-агрессор Россия не готово к мирным переговорам по завершению войны и будет продолжать воевать, не щадя жизни своих военных. Кремль ожидает, что к власти в США придет кандидат, который может обеспечить оккупантам выгодные условия для завершения войны, а также стремится подорвать поддержку Украины со стороны Европы.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара. По его убеждению, сейчас нет оснований надеяться на какие-либо мирные переговоры со стороны РФ.

"Понятно, что то, что сейчас происходит на востоке Украины, то, как Россия и руководство России не жалеет своих солдат, показывает, что они делают ставку на выборы в Соединенных Штатах. Надеясь то ли на хаос, то ли на приход того кандидата, который может обеспечить России выгодные условия прекращения этой войны и пространство для маневра в будущем. Я вижу, что они стремятся подорвать поддержку Украины в Европе", – отметил эксперт.

В то же время, он добавил, что для установления в Украине устойчивого мира мало лишь переговоров с россиянами. Также необходимо создать механизм, который обеспечит выполнение Россией договоренностей.

Заявления российского диктатора Путина, считает Хара, о том, что Москва якобы готова искать компромиссы, означает, что он рассчитывает на капитуляцию Украины. Россияне еще с 2014 года говорят, что не отказываются от дипломатического урегулирования, однако они подразумевают капитуляцию Украины и ее попадание в сферу влияния РФ.

"То есть здесь даже с точки зрения здравого смысла не о чем говорить. Конечно, такие заявления направлены прежде всего на слабые звенья в Европейском Союзе, того же лидера Венгрии Орбана, который постоянно говорит, что нужно прекратить эту войну. Это пас и трампистам, потому что они очень часто говорят: смотрите, Россия хочет, а это какой-то Зеленский такой плохой не хочет этих переговоров. Это попытка привлечься поддержкой так называемого Глобального Юга, которому, по сути, безразлично, что здесь происходит, кроме тех стран, кто получает украинское зерно или какие-то другие товары", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что привлекая войска КНДР к войне против Украины, Путин испытывает реакцию Запада. Если она будет такой, как во время захвата Крыма, то агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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