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"Здесь была жизнь, а затем пришли россияне": в сети показали, как выглядит разрушенная оккупантами Марьинка. Видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
369
'Здесь была жизнь, а затем пришли россияне': в сети показали, как выглядит разрушенная оккупантами Марьинка. Видео

В сети показали кадры Марьинки, которую российские войска полностью разрушили за время полномасштабного вторжения в Украину. С осени 2022-го в этом городе Покровского района Донетчины нет жизни – гражданское население было эвакуировано, их дома превратились в руины под многочисленными обстрелами.

Видео дня

Это отчетливо демонстрирует видео, снятое с разбитого оккупантами населенного пункта. Его опубликовал руководитель "Центра изучения оккупации", бывший советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко.

"Это было Марьинкой. Здесь была жизнь. А потом пришли россияне и освободили. Теперь здесь ничего нет", – прокомментировал он.

Марьинка оказалась на линии столкновения с началом войны на Донбассе. В 2014-м, а затем летом и дальше в 2015 году произошло несколько больших боев за город. В июне 2015-го боевики захватили часть населенного пункта, но ВСУ их выбили. Враг же в течение многих лет продолжал периодические обстрелы украинских позиций в этом районе.

"Здесь была жизнь, а затем пришли россияне": в сети показали, как выглядит разрушенная оккупантами Марьинка. Видео

В 2022 году войска РФ начали обстрел Марьинки еще за неделю до полномасштабного вторжения в Украину. В марте город на время впервые был занят оккупантами. Через месяц, 19 апреля, Силы обороги освободили Марьинку и с тех пор полтора года город был ареной непрерывных боев. От него остались только руины.

"Здесь была жизнь, а затем пришли россияне": в сети показали, как выглядит разрушенная оккупантами Марьинка. Видео

По состоянию на начало ноября 2022 года в городе, где до полномасштабной войны проживало около 9000 человек, не осталось гражданского населения: полиция Донетчины сообщила об эвакуации жителей, ее проводила украинская группа "Белые ангелы".

"Здесь была жизнь, а затем пришли россияне": в сети показали, как выглядит разрушенная оккупантами Марьинка. Видео

26 декабря 2023 года территория полностью разрушенной Марьинки была полностью оккупирована войсками РФ.

"Здесь была жизнь, а затем пришли россияне": в сети показали, как выглядит разрушенная оккупантами Марьинка. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, террористические войска России ежедневными обстрелами продолжают превращать в "кладбище" город Покровск в Донецкой области. Несмотря на многочисленные штурмы, они не могут захватить его благодаря устойчивой обороне ВСУ, поэтому просто уничтожают.

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