'Здесь была жизнь, а затем пришли россияне': в сети показали, как выглядит разрушенная оккупантами Марьинка. Видео

В сети показали кадры Марьинки, которую российские войска полностью разрушили за время полномасштабного вторжения в Украину. С осени 2022-го в этом городе Покровского района Донетчины нет жизни – гражданское население было эвакуировано, их дома превратились в руины под многочисленными обстрелами.

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Это отчетливо демонстрирует видео, снятое с разбитого оккупантами населенного пункта. Его опубликовал руководитель "Центра изучения оккупации", бывший советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко.

"Это было Марьинкой. Здесь была жизнь. А потом пришли россияне и освободили. Теперь здесь ничего нет", – прокомментировал он.

Марьинка оказалась на линии столкновения с началом войны на Донбассе. В 2014-м, а затем летом и дальше в 2015 году произошло несколько больших боев за город. В июне 2015-го боевики захватили часть населенного пункта, но ВСУ их выбили. Враг же в течение многих лет продолжал периодические обстрелы украинских позиций в этом районе.

В 2022 году войска РФ начали обстрел Марьинки еще за неделю до полномасштабного вторжения в Украину. В марте город на время впервые был занят оккупантами. Через месяц, 19 апреля, Силы обороги освободили Марьинку и с тех пор полтора года город был ареной непрерывных боев. От него остались только руины.

По состоянию на начало ноября 2022 года в городе, где до полномасштабной войны проживало около 9000 человек, не осталось гражданского населения: полиция Донетчины сообщила об эвакуации жителей, ее проводила украинская группа "Белые ангелы".

26 декабря 2023 года территория полностью разрушенной Марьинки была полностью оккупирована войсками РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, террористические войска России ежедневными обстрелами продолжают превращать в "кладбище" город Покровск в Донецкой области. Несмотря на многочисленные штурмы, они не могут захватить его благодаря устойчивой обороне ВСУ, поэтому просто уничтожают.

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