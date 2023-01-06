''Здесь спали, ели и все остальное'': в сети показали подвалы в Херсоне, где жили оккупанты. Фото и видео

Российские оккупанты не только уничтожают Украину, разрушая все, что мы строили годами и превращая это в кошмар, но и сами живут в таких условиях. Подтверждением этому являются фото и видео с подвала в Херсоне, где жили захватчики. В частности, 127-я бригада разведки в/ч 67606 Севастополя.

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Соответствующие кадры появились в Telegram. На них показаны крайне неприемлемы для жизни условия, в которых военные преступники РФ спали, ели и осуществляли свои человеческие потребности (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"А это Херсон, точнее выезд из Херсона. Здесь дислоцировался кацапский 127-ой разведбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь. Как-то летом вы очень скептически относились к тому, когда я писал, что они живут в подвалах. А вот как они в этих подвалах жили. В одних и тех же помещениях пис*ли, как*ли и кушали", – говорится в сообщении.

На кадрах показаны горы мусора. Страшно представить, как в таких условиях могли находиться люди. При этом они даже сушили там вещи – натянуты бельевые веревки.

Одеяла, которыми пытались согреться военные преступники РФ, рваные и грязные. Ими они также, вероятно, пытались разделить пространство, развешивая в проемах в качестве дверей.

Кроме того, среди мусора есть и много личных вещей оккупантов, которые они оставили, убегая от бойцов Вооруженных сил Украины.

"Хотелось бы публично поблагодарить командира этого подразделения за то, что на месте оставил так много подарков для нас. Таких трофеев у нас ещё не было", – добавил автор паблика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали "норы", в которых жили российские военные во время оккупации Херсона. Они представляли собой вырытые в земле ямы, а дверью в такое "жилье" служили деревянные сундуки.

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