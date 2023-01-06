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"Здесь спали, ели и все остальное": в сети показали подвалы в Херсоне, где жили оккупанты. Фото и видео

Ульяна Виноградова
War
2 минуты
2,1 т.
'Здесь спали, ели и все остальное': в сети показали подвалы в Херсоне, где жили оккупанты. Фото и видео

Российские оккупанты не только уничтожают Украину, разрушая все, что мы строили годами и превращая это в кошмар, но и сами живут в таких условиях. Подтверждением этому являются фото и видео с подвала в Херсоне, где жили захватчики. В частности, 127-я бригада разведки в/ч 67606 Севастополя.

Видео дня

Соответствующие кадры появились в Telegram. На них показаны крайне неприемлемы для жизни условия, в которых военные преступники РФ спали, ели и осуществляли свои человеческие потребности (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"А это Херсон, точнее выезд из Херсона. Здесь дислоцировался кацапский 127-ой разведбат ГРУ, в/ч 67606, Севастополь. Как-то летом вы очень скептически относились к тому, когда я писал, что они живут в подвалах. А вот как они в этих подвалах жили. В одних и тех же помещениях пис*ли, как*ли и кушали", – говорится в сообщении.

На кадрах показаны горы мусора. Страшно представить, как в таких условиях могли находиться люди. При этом они даже сушили там вещи – натянуты бельевые веревки.

Одеяла, которыми пытались согреться военные преступники РФ, рваные и грязные. Ими они также, вероятно, пытались разделить пространство, развешивая в проемах в качестве дверей.

Кроме того, среди мусора есть и много личных вещей оккупантов, которые они оставили, убегая от бойцов Вооруженных сил Украины.

''Здесь спали, ели и все остальное'': в сети показали подвалы в Херсоне, где жили оккупанты. Фото и видео
''Здесь спали, ели и все остальное'': в сети показали подвалы в Херсоне, где жили оккупанты. Фото и видео
''Здесь спали, ели и все остальное'': в сети показали подвалы в Херсоне, где жили оккупанты. Фото и видео
''Здесь спали, ели и все остальное'': в сети показали подвалы в Херсоне, где жили оккупанты. Фото и видео

"Хотелось бы публично поблагодарить командира этого подразделения за то, что на месте оставил так много подарков для нас. Таких трофеев у нас ещё не было", – добавил автор паблика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали "норы", в которых жили российские военные во время оккупации Херсона. Они представляли собой вырытые в земле ямы, а дверью в такое "жилье" служили деревянные сундуки.

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