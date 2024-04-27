Зеленский: чтобы террористы из РФ проиграли, солидарность лидеров в защите должна работать 24/7

Во многих регионах Украины 27 апреля работают ремонтные бригады энергетиков, чтобы восстановить генерацию и распределение, разрушенные российскими ударами. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране по итогам дня.

"Очень важно, чтобы такие удары, как сегодня, не превращались в рутину для мира. Чтобы террористы проиграли, солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7, равно как и люди, ликвидирующие последствия ударов, и как наши воины" , – отметил глава государства.

Сегодня российские военные преступники нанесли еще один массированный ракетный удар по Украине. По словам Зеленского, 34 российские ракеты разных типов были нацелены на разные энергетические объекты отрасли, в том числе и на объекты транзита газа в Евросоюз.

"Часть ракет сегодня удалось сбить. Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы еще больше усложнить работу нашей ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета – это весомый результат", – подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что "ПВО это буквально защита жизни" и призвал партнеров Украины, ранее обещавших помощь с такими системами и боеприпасами для них, "чтобы все это сработало как можно быстрее".

"Семь систем Patriot нужны Украине – и это минимум. Эти системы есть у партнеров. Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, нет сейчас для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Нужно не потерять время", – призвал Зеленский.

Также президент поблагодарил все страны и всех лидеров, работающих над ограничением российских схем обхода санкций. Глава государства акцентировал внимание на работе общественных деятелей и журналистов, которые информируют, как именно Россия в нарушение санкций мира завозит комплектующие для ракет и другого оружия.

Отдельно Зеленский поблагодарил Австралию за объявленный новый пакет помощи, который "усилит нашу ПВО, плюс дроны, военное оборудование".

"Готовимся сейчас и к новой коммуникации с другими нашими партнерами: и завтрашний день, и новая неделя будут активными, – отметил президент и уже традиционно отблагодарил каждого и каждую, "кто в бою, на боевых постах и на боевых задачах, кто тренирует наших воинов , и кто убеждает мир быть максимально решительным".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский по поводу упомянутого массированного ракетного удара РФ по Украине заявил, что мир имеет все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Но для защиты украинских городов от российского террора необходимы конкретные политические решения и договоренности.