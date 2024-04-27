'Террор должен проигрывать!' Зеленский призвал партнеров к политическим решениям после массированной ракетной атаки

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный удар РФ по Украине. Глава государства заявил, что силы противовоздушной обороны сбили часть вражеских целей.

В то же время президент подчеркнул, что у мира есть все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.

Президент подчеркнул, что для абсолютной защиты украинских городов от российского террора необходимы конкретные политические решения и договоренности. Благодаря дополнительной помощи защитники Украины смогут уничтожать больше российских дронов и ракет.

"Тридцать четыре российские ракеты за эту ночь. Часть удалось сбить. Но у мира есть все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Это абсолютно реально. И единственное, что нужно – реальностью должны стать и необходимые политические решения и договоренности", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, политические решения позволят Украине получить больше систем противовоздушной обороны, достаточное количество оружия для действий украинских военных на фронте, а также оперативность поставок и решительность действий.

"Террор всегда должен проигрывать, и каждый, кто помогает нам противостоять российскому террору, является настоящим защитником жизни", – заявил глава государства.

В то же время Зеленской поблагодарил Соединенным Штатам и каждому из партнеров за решение в поддержку нашего государства и людей. Президент заявил, что мир должен сделать все, чтобы жизнь победила.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову. В городе прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что 27 апреля российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Применил враг ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковщина.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 апреля российские террористы устроили массированную ракетную атаку по Днепропетровской области. Под прицелом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 13 ракет.